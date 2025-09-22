হোম > জীবনধারা > খাবারদাবার

চিংড়ি দিয়ে রাঁধুন রাতের দুই পদ

ফিচার ডেস্ক

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

বাজার করতে ভুলে গেছেন? সন্ধ্যায় রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখেন চিংড়ি ছাড়া কোনো মাছ নেই। তাহলে? বাড়িতে শাপলা আর কচুর মুখি থেকে থাকলে চিংড়ি দিয়েই রান্না করা যাবে সুস্বাদু দুই পদ। আপনাদের জন্য সর্ষে চিংড়ি শাপলা ও কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

সর্ষে চিংড়ি শাপলা

উপকরণ

শাপলা ২ আঁটি, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, চিংড়ি মাছ হাফ কাপ, আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সরিষা বাটা ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

শাপলার খোসা ফেলে লম্বা করে কেটে লবণ মাখিয়ে রাখুন। পরে ধুয়ে হাত দিয়ে চেপে পানি বের করে নিন। পরে কড়াইতে শুকনা মরিচের ফোড়ন দিন। তারপর চিংড়ি মাছ, শাপলা, আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে ভাজির মতো পানি শুকিয়ে নিন পরে কাঁচা মরিচ, সর্ষে বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল সর্ষে শাপলা।

ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি

উপকরণ

কচুর মুখি ৫০০ গ্রাম, মাঝারি চিংড়ি ১০-১২টা, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ করে, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, বিলাতি ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কচুর মুখি খোসা ফেলে দুই ভাগ করে কেটে নিন। পরে লবণ-হলুদ মাখিয়ে ধুয়ে রাখুন। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সামান্য ভাজুন, চিংড়ি মাছ দুই মিনিট ভেজে উঠিয়ে রাখুন। পরে আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া এবং লবণ সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর কচুর মুখি দিয়ে আবার কষিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে রান্না করুন। হয়ে এলে জিরা গুঁড়া, কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি।

সম্পর্কিত

চিঠি ভর্তি রেসিপি

ছুটির দিনে তৈরি করুন নার্গিস কাবাব

মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

তেতো হলেও খেতে ভালো করলাপাতার বড়া

ঢ্যাঁড়সের মুখরোচক দুই পদ

পুঁটি ও ট্যাংরা দিয়ে সবজির রসা

নিরামিষে খেতে পারেন মুগ ডালে কাঁকরোল

রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছেন? মনে রাখুন বিশ্বখ্যাত শেফ অ্যান্থনি বোর্ডেনের ৫ টিপস

চিংড়ি পেস্ট দিয়ে তৈরি করুন গোয়ালন্দ চিকেন কারি

খাসির মাংসের কোরমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা