হোম > জীবনধারা > ফিচার

ভ্রমণে যে ধরনের গয়না নেবেন না

ফিচার ডেস্ক

ছবি: পেক্সেলস

ভ্রমণের জন্য ছুটি নেওয়া, জায়গা ঠিক করা, পরিকল্পনা করা আর বাজেট গুরুত্বপূর্ণ। এসব ঠিক করে ভ্রমণে যাওয়া চূড়ান্ত হলে গোছাতে হয় লাগেজ। সেখানে থাকে পছন্দের জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং সাজগোজের জিনিস। পছন্দের জামার সঙ্গে নারীদের থাকে পছন্দের গয়না। সব মিলিয়ে বেশ বড়সড় হয়ে ওঠে ব্যাগ। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে, ভ্রমণ মানেই নতুন নতুন ছবি। সেখানে নারীরা জায়গার সঙ্গে মিলিয়ে জামাকাপড় পরেন আর সঙ্গে থাকে ম্যাচিং জুয়েলারি। এক জামার জন্য গোটা ড্রেসিং টেবিল না উঠিয়ে বুঝেশুনে জুয়েলারি নিলে ব্যাগ কিছুটা হালকা হয়।

ছবি: পেক্সেলস

ভ্রমণে কোন জুয়েলারি এড়িয়ে চলতে হবে আর কোনগুলো নেওয়া ভালো, তা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকে বিয়ের আংটি, হীরার নেকলেস কিংবা দামি ব্রেসলেট সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু এই ধরনের গয়নাগুলো হারিয়ে গেলে হতে পারে বড় ধরনের ক্ষতি। আবার কিছু গয়না আছে, যা সূর্যালোকে কিংবা সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে, এমনকি সানস্ক্রিনের সংস্পর্শে এসেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ভ্রমণের ব্যাগে ম্যাচিং গয়না রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা জরুরি। ছুটি মানেই নির্ভার আনন্দ, আর সেই আনন্দ যেন প্রিয় গয়নার চিন্তায় ম্লান না হয়ে যায়। তাই নিজের সুরক্ষায়, আর স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে মূল্যবান গয়না রেখে ঘুরতে যাওয়াই শ্রেয়।

ছবি: পেক্সেলস

গয়নার শত্রু সূর্যকিরণ আর সানস্ক্রিন

এসডি বুলিয়ন নামের একটি জুয়েলারি বিপণন প্রতিষ্ঠানের সিইও চেজ টার্নার বলেন, গয়নার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিসগুলোর একটি হলো সানস্ক্রিন। সানস্ক্রিনে থাকা কেমিক্যাল ধাতব গয়নায় প্রতিক্রিয়া করায় জেমস্টোনের ওপর একধরনের স্তর তৈরি হয়, যা উজ্জ্বলতা নষ্ট করে। বিশেষত, জিংক অক্সাইড ও টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড—এই দুটি উপাদান সানস্ক্রিনে থাকা অবস্থায় সোনা বা রুপার মতো নরম ধাতুতে ঘষা লেগে সহজে দাগ ফেলতে পারে। অনেকে প্রিয় আংটি পরে সানস্ক্রিন মাখেন, পরে গয়নাগুলো ঝাপসা হয়ে গেলে আফসোস করেন। অথচ গয়নাগুলো খুলে সানস্ক্রিন মাখলেই এই সমস্যা এড়ানো যেত।

পুল বা সমুদ্রে গয়না পরে যাওয়া বিপজ্জনক

টার্নার বলেন, সুইমিংপুলে থাকা ক্লোরিন গয়নার জন্য খুব ক্ষতিকর। এই কেমিক্যাল ধাতবের সংমিশ্রণ ধ্বংস করে দেয়। যেমন হোয়াইট গোল্ড বারবার ক্লোরিনে পড়লে হলুদ হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ঠান্ডা পানিতে হাত সংকুচিত হয়ে যায়, ফলে আংটি সহজে পিছলে সমুদ্রে পড়ে যেতে পারে, আপনি টেরই পাবেন না।

ছবি: পেক্সেলস

বিকল্প গয়না ব্যবহার করুন

গয়না পরে থাকতে চাইলে সিলিকন বা সস্তা ধাতুর আংটি ব্যবহার করতে পারেন। অথবা তুলনামূলক কম দামি মোয়েসানাইট রিং, যা দেখতে হীরার মতো হলেও অনেক সাশ্রয়ী।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গয়নার ছবি পোস্ট করবেন না।

নতুন বিয়ের আংটির ছবি অবকাশ যাপনের সময় শেয়ার করলে চোর বা দুষ্কৃতকারীদের চোখে পড়তে পারে।

নিয়মিত পরিষ্কার করা জরুরি

গয়না কোনোভাবে সানস্ক্রিন বা ক্লোরিনের সংস্পর্শে এলে তা হালকা ডিশ সোপ দিয়ে পরিষ্কার করে লিন্ট-ফ্রি কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়ার পরামর্শ দেন টার্নার। সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো গয়নাগুলো পুরোপুরি রেখে যাওয়া। টার্নার বলেন, গ্রীষ্মের সময় এসব ক্ষতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু একবার হলে তা আর ঠিক করা সম্ভব হয় না। এ জন্যই সহজ কিছু সতর্কতা মেনে চলাই দীর্ঘ মেয়াদে আপনাকে আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সূত্র: ডেইলি মেইল

সম্পর্কিত

রান্নাঘরে তেলাপোকা রোধের ৭ সহজ উপায়

সুখী হওয়ার সূত্র জানালেন বিজ্ঞানীরা

শরতে ফিট রাখবে যোগব্যায়াম

ঘরে শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তির জন্য বাস্তুবান্ধব গৃহসজ্জা সামগ্রী ব্যবহার করুন

রান্নাঘর বেলজিয়ামে, শোয়ার ঘর নেদারল্যান্ডসে

বাড়ির যে ৫ স্থানে নিরাপত্তা ক্যামেরা বসাবেন

জেনারেশন জেড কর্মীরা কেন বাড়ি ছেড়ে অফিসে ফিরতে চাইছেন

হলুদ কি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে

ডিম ফ্রিজে রাখবেন কীভাবে? জেনে নিন শিশুকে ডিম খাওয়ানোর সঠিক উপায়

বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখবর, এটি পুষলে পাওয়া যায় মানসিক ও শারীরিক উপকারিতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা