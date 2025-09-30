ওভার ট্যুরিজম মোকাবিলায় ইউরোপীয় দেশগুলোর পদক্ষেপ

পার্ল অব দ্য অ্যাড্রিয়াটিক বা অ্যাড্রিয়াটিকের মুক্তা নামে পরিচিত ক্রোয়েশিয়ার পোস্টকার্ডের মতো পুরোনো শহর ডুব্রোভনিক। শহরটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ‘গেম অব থ্রোনস’ দেখা কোটি কোটি দর্শকের মধ্যে। এখানে আছে কিংস ল্যান্ডিং ও সেরসি ল্যানিস্টারের বিখ্যাত ‘ওয়াক অব শেম’-এর মঞ্চ। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার জন্য শহরটিকে মূল্য দিতে হয়েছে। এখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় পর্যটকদের সংখ্যা ২৭: ১ হারে বেশি। যার কারণে ডুব্রোভনিক ইউরোপের অন্যতম অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড় থাকা শহর হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ইউনেসকোর ২০১৬ সালের সতর্কবার্তার পরেই বলা হয়েছিল যে শহরটি যদি তার পর্যটনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা না করে, তবে এর মধ্যযুগীয় পাথরের দেয়ালগুলো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। ২০১৮ সালে দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদক গ্রেগ ডিকিনসন ডুব্রোভনিকের পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি লিখেছিলেন, পর্যটন ডুব্রোভনিককে হত্যা করেছে।
গত বছর পর্যটনবিরোধী বিক্ষোভ বিশ্বজুড়ে শিরোনাম হয়েছিল। এবার এর সঙ্গে সমস্যা সমাধানের নতুন ধারণাও এসেছে। ডুব্রোভনিকের মেয়র এবার নিয়েছেন এক কঠিন সিদ্ধান্ত। এই বছর হাজার হাজার মানুষ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে গণপর্যটনের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতিরিক্ত পর্যটন ইউরোপের অনেক হটস্পটকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য করেছে। পর্যটনশিল্পে পরিবর্তন প্রায়শই ধীরগতিতে আসে, যার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের ঐকমত্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সময় প্রয়োজন। তবে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউরোপজুড়ে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ অতিরিক্ত পর্যটনের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলা করে স্থানীয় বাসিন্দাদের চাহিদার সঙ্গে পর্যটনের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়েছে। ভেনিস এখন ডে-ট্রিপারদের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে, বার্সেলোনা হোটেলের শয্যাসংখ্যা সীমিত করেছে এবং আমস্টারডাম এয়ারবিএনবিতে লাগাম টানছে।
ডুব্রোভনিকের মেয়রের আমূল পরিবর্তন
পর্যটকসংখ্যায় সীমা টেনে দেওয়া, ক্রুজ জাহাজের অর্থ প্রত্যাখ্যান করা, এমনকি চাকাযুক্ত স্যুটকেস নিষিদ্ধ করার মতো আমূল পদক্ষেপ নিচ্ছেন ডুব্রোভনিকের মেয়র মাটো ফ্রাঙ্কোভিচ। প্রতিদিন ক্রুজ জাহাজের সংখ্যা সর্বোচ্চ দুটি করা হয়েছে। এ ছাড়া জাহাজের জন্য কমপক্ষে আট ঘণ্টা নোঙর করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দর্শকদের সমস্ত জাদুঘর ও শহরের দেয়ালে প্রবেশাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি শহরকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সরবরাহ করে ডুব্রোভনিক পাস। আগামী বছর থেকে দর্শনার্থীদের পাস ব্যবহার করে শহরের দেয়াল ও জাদুঘরের জন্য সময় স্লট বুক করতে হবে। যেখানে ভিড় ও শান্ত সময় দেখানোর জন্য একটি ট্রাফিক লাইটব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। কোবলস্টোনে চাকাযুক্ত স্যুটকেসের অবাঞ্ছিত শব্দ বন্ধ করার জন্য একটি স্বল্পমূল্যের লাগেজ ডেলিভারি পরিষেবা চালু করা। শর্ট-টার্ম ভাড়ার জন্য নতুন নিয়ম ও কর প্রবর্তন করা হবে। তবে সবাই এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে ইতিবাচক নন। অনেকে মনে করছেন, সময় স্লটের ধারণাটি হলো শহরে আরও বেশি লোককে প্রবেশ করানো এবং দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে না।
সুইজারল্যান্ডে ট্রেন ও করের ওপর বিনিয়োগ
যদিও ইউরোপের শীর্ষ ১০টি অতিরিক্ত পর্যটকের ভিড় থাকা গন্তব্যের মধ্যে সুইজারল্যান্ড নেই। তবে লাউটারব্রুনেনের মতো জলপ্রপাতসমৃদ্ধ হটস্পট এবং লেক ব্রিয়েঞ্জের মতো স্থান এটি চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। এখানে কোরিয়ান নেটফ্লিক্স নাটক ‘ক্র্যাশ ল্যান্ডিং অন ইউ’ চিত্রায়িত হয়েছিল। একটি ২০২৪ সালের সমীক্ষা অনুসারে, স্থানীয় বাসিন্দারা ‘ইনস্টাগ্রাম ট্যুরিজম’-কে সংস্কৃতি ও স্থানীয় জীবনের একটি অগভীর সমস্যা হিসেবে দেখছেন। এ পরিস্থিতির মোকাবিলায় সুইজারল্যান্ড ট্যুরিজম কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে। কোরিয়ান নাটকটিতে দেখানো ঘাটটি পরিদর্শনের জন্য প্রায় ৪ দশমিক ৫০ পাউন্ড পর্যটন কর আরোপ করা হয়েছে। এই অর্থ স্থানীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও অবকাঠামোতে ব্যয় করা হয়। লাউটারব্রুনেনের বাইরে একটি নতুন গাড়ি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। যা শহরের মধ্যে ও এর জলপ্রপাতগুলোর সঙ্গে একটি সহজ ট্রেন-সংযোগের ব্যবস্থা করে। যার ফলে অতিরিক্ত ভিড়পূর্ণ একমুখী রাস্তায় পর্যটকদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। তারা মূলত বলতে চাচ্ছে, অফ-সিজনে ও গণপরিবহন ব্যবহার করে ঘুরে দেখুন। সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থানগুলোর জন্য বেশি অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকুন।
স্পেনে ডেটা ব্যবহার করে পর্যটকদের পুনর্নির্দেশ
গত দুই বছর ধরে অতিরিক্ত পর্যটন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্পেন। এটি এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য। ক্যানারি ও বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে অতিরিক্ত পর্যটন সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে দেশটি দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। স্প্যানিশ ট্যুরিস্ট অফিসের প্রেসপ্রধান জেসিকা হার্ভে বলেন, ‘আমরা স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি টেকসই পর্যটন মডেল নিয়ে কাজ করছি।’ তাঁরা একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন, যা সৈকতগুলোতে কত লোক রয়েছে, সেই সঙ্গে বাতাসের গুণমান, সমুদ্রের তাপমাত্রা, আবহাওয়া, এমনকি জলে জেলিফিশ নিরীক্ষণ করে। এটি স্পেনে নেওয়া বেশ কয়েকটি উদ্যোগের মধ্যে একটি। হার্ভে বলেছেন, দেশের মাত্র পাঁচটি অঞ্চল ৮৫ শতাংশ পর্যটক টেনে নেয়। জনপ্রিয় স্থানগুলোতে ভিড় এড়াতে ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টদের নতুন অঞ্চলে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকার তার ‘প্যারাডোরস অব স্পেন’ উদ্যোগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। এটি একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিলাসবহুল হোটেল চেইন, যা ঐতিহাসিক ভবন, যেমন প্রাসাদ ও ম্যানর হাউস ব্যবহার করে পর্যটকদের সমুদ্রসৈকতের বাইরে আকর্ষণ করে। তাদের লক্ষ্য পর্যটন মডেলকে দীর্ঘ মেয়াদে আরও টেকসই করার জন্য স্থানান্তরিত করা।
সূত্র: বিবিসি