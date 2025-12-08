শীতেও জনপ্রিয় ক্রপ টপ কো-অর্ডস

শিরোনামে ক্রপ টপ দেখেই পত্রিকার পাতা উল্টে যাচ্ছেন নাকি? ভাবছেন, এই শীতে আবার ক্রপ টপ পরে নাকি কেউ? আহা! পরে, পরে। লুজ ব্যাগি প্যান্টের সঙ্গে ভারী হুডি, তার সঙ্গে কনট্রাস্ট করে ক্রপ টপ তো পরা হয়ই, ক্রপ টপপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র্যান্ড বিভিন্ন মৌসুমে পরার জন্য ক্রপ টপ কো-অর্ডসও বাজারে আনে। কো-অর্ডস মানে তো জানেনই, পোশাকের টপ ও বটম একই ফ্যাব্রিকসের হয়। ক্রপ টপের সঙ্গে রিবড কটনের বুট কাট প্যান্ট, স্কার্ট পালাজ্জো, পেনসিল বা ম্যাক্সি স্কার্ট, ফিশকাট স্কার্টের মেলবন্ধনে এখন ট্রেন্ডি হয়ে উঠেছে ক্রপ টপ কো-অর্ডস। তাই এ সময়ের ফ্যাশনেবল নারীর আলমারিতে শীতের পোশাক হিসেবেও এটি জায়গা করে নিয়েছে।
যাঁরা পশ্চিমি পোশাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাঁদের জন্য অনায়াসে জিনস আর ক্রপ টপের মেলবন্ধনের পাশাপাশি ক্রপ টপ কো-অর্ডস আনতে পারে ব্যতিক্রমী লুক। সময়ের ধারাবাহিকতায় এগুলো বোহিমিয়ান ও রক এন রোল স্ট্রিট স্টাইলে বেশ ভালো জায়গা করে নিয়েছে। নিট ফ্যাব্রিকস, রিবড কটন, সুতি, জর্জেট, সিল্কসহ বিভিন্ন কাপড়ে এখন পাওয়া যায় ক্রপ টপ। কাটিংয়ের ধরন অনুযায়ী এগুলো নিজেদের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে স্টাইলিং করছেন তরুণীরা।
শীতের সময় ডেনিমের ব্যবহার বেশি হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফ্লেয়ার, ওয়াইড লেগড, সেইলর স্টাইলের ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে একই রকম কাপড়ের জ্যাকেট স্টাইল বা ব্লাউজ ডিজাইনের ক্রপ টপ এখন পাওয়া যাচ্ছে। টপ অ্যান্ড বটম ডেনিমের ক্রপ টপ ও স্কার্টের মেলবন্ধনও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শীতকালীন ফ্যাশনে। শীত মোকাবিলায় এই কো-অর্ডসের ওপর ডেনিমের জ্যাকেট আর পায়ে বুট জুতা বা কেডস গলিয়ে নিলেই পুরো লুকটা নিখুঁত হয়ে উঠবে।
একরঙা ক্রপ শার্টের সঙ্গে বিভিন্ন কাটিংয়ের স্কার্টও এখন জনপ্রিয়। অফিস ওয়্যার ও পার্টি লুক—দুটোর কথা মনে রেখে স্কার্ট শার্টের কাটিংয়ের পার্থক্য রেখে কো-অর্ডসগুলো তৈরি হচ্ছে। এককথায় এগুলো খুব ক্ল্যাসি লুক দেয়। শীত ঠেকাতে ওপরে ব্লেজারও পরা যায় এই কো-অর্ডসের সঙ্গে।
এই ক্রপ টপগুলো প্রায় সব ধরনের কাপড়েই তৈরি হয়। সাটিন, সুতি, জর্জেট, উল—সব ধরনের অফ শোল্ডার টপসই এখন পাওয়া যায়; বিশেষ করে শীতে ভ্রমণে গেলে এই ক্রপ টপ ও স্কার্ট সঙ্গে নিতে পারেন। যদিও শীত ঠেকাতে উলের সোয়েটার পরতেই হবে। তবে ভালো ভালো ছবি তুলতে এই কো-অর্ডসের জুড়ি নেই।
ঘরে, বাইরে, শপিংয়ে, বাজারে, ক্লাসে, বন্ধুর আড্ডায় যেতে প্রিন্টেড ক্রপ টপ-পালাজ্জো কো-অর্ডসগুলো জুতসই। অনুষঙ্গ হিসেবে চুলে প্রিন্টের ব্যান্ড পরতে পারেন। আর পায়ে যদি থাকে হাই হিল বা স্নিকার, তাহলে সাজ পূর্ণ হবে নিমেষে।
প্রতিদিন পরার জন্য যাঁরা ক্রপ টপ বেছে নিচ্ছেন, তাঁরা হাই ওয়েস্টেড ট্রাউজার বা প্যান্টের সঙ্গে শার্ট বা টপস স্টাইলের কো-অর্ডস পরতে পারেন। শীত মোকাবিলায় ওপরে ডেনিমের শার্ট, জ্যাকেট বা শ্রাগ থাকতে পারে।
শুরু থেকে স্ট্রিট ফ্যাশনকে তৃণমূল পর্যায় থেকে ফ্যাশনের অন্তর্গত করতে পুরো জোগাড়যন্ত্রে হাত লাগিয়েছেন শহুরে ফ্যাশন-সচেতন তরুণেরা। ছেঁড়া-ফাটা আর রং জ্বলা কাপড় এবং খানিক এলোমেলো ভাবটাই যেন আধুনিকতার প্রতীক হয়ে উঠল । ফলে স্ট্রিট স্টাইল ফ্যাশনের ফলোয়াররা ক্রপ টপ বেছে নেবেন না, এমন হওয়ার কথা নয়। ডিসস্ট্রেসড ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে রংচঙে বা রং জ্বলা ডেনিমের ক্রপ টপ মিলিয়ে নিজেই বানিয়ে ফেলুন না কো-অর্ডস। সঙ্গে থাকতে পারে কেডস বা বুট জুতা।
একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, স্ট্রেট নিট ক্রপ টপগুলো একাধারে শার্টের ইনার কস্টিউম হিসেবে তো বটেই, বরং একই কাপড়ের ওয়াইড লেগ প্যান্টের সঙ্গে মিলিয়ে পরা যায়। কাভারঅন হিসেবে একেবারে কনট্রাস্ট কালারের ওভারকোট, সোয়েটার বা জ্যাকেট পরে নিলেই হলো!