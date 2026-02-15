হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

সঠিক নিয়ম জেনে ফ্রিজে খাবার রাখুন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

আধুনিক বিজ্ঞান এবং পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাবার দীর্ঘক্ষণ বাইরে রেখে ঠান্ডা করলেই বরং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ধীরে ধীরে চলে আসছে গরমের দিন। রান্না করা খাবার বাইরে রাখলে নষ্ট হবে না, সে সময়ও চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তাই আবারও ফিরে যেতে হবে নিয়ম মেনে ফ্রিজে খাবার রাখার দিনে। গরম খাবার ফ্রিজে রাখা নিয়ে আমাদের অনেকের মনে একটা চিরচেনা ভয় কাজ করে। মনে করা হয়, গরম খাবার ফ্রিজে রাখলে ফ্রিজ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা খাবার ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখা ভালো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এবং পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঠিক উল্টো কথা। তাঁরা বলছেন, খাবার দীর্ঘক্ষণ বাইরে রেখে ঠান্ডা করলেই বরং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে।

গরম খাবার দ্রুত ফ্রিজে রাখা জরুরি

খাবার রান্না করার পর এটি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে। তখন সেটি ডেঞ্জার জোন বা বিপজ্জনক তাপমাত্রায় প্রবেশ করে। ৪ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সালমোনেলা বা ই-কোলাইয়ের মতো ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবিস্তার করে। খাবার যত বেশি সময় এই তাপমাত্রায় ঘরের পরিবেশে থাকবে, বিষক্রিয়ার আশঙ্কা তত বাড়বে। আধুনিক ফ্রিজগুলো এমনভাবে তৈরি যে সামান্য গরম খাবার রাখলে তার কোনো ক্ষতি হয় না; বরং খাবার দ্রুত ঠান্ডা হলে তা খাওয়ার জন্য নিরাপদ।

ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কতটা নিরাপদ

অনেকে মনে করেন, খাবার ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা বাইরে থাকলে কিছু হবে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী রাখতে হবে। রান্না করা খাবার ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টার বেশি রাখা উচিত নয়। যদি গরমকাল হয় বা ঘরের তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়, তবে ১ ঘণ্টার মধ্যে খাবার ফ্রিজে রাখা উচিত।

ফ্রিজে খাবার রাখার সঠিক নিয়ম

গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রাখার মানে এই নয় যে আস্ত একটা বড় হাঁড়ি সটান ভেতরে ঢুকিয়ে দেবেন। এতে খাবারের মাঝখানের অংশ ঠিকমতো ঠান্ডা হতে পারে না। নিরাপদ উপায়ে খাবার সংরক্ষণের চারটি নিয়ম হলো—

  • প্রথমে খাবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করুন। বড় হাঁড়িতে খাবার রাখলে তার কেন্দ্র পর্যন্ত ঠান্ডা পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। তাই বড় পাত্রের বদলে ছোট ছোট এবং ২ ইঞ্চির কম অগভীর পাত্রে খাবার ভাগ করে রাখুন। এতে খাবার খুব দ্রুত নিরাপদ তাপমাত্রায় চলে আসে।
  • ঢাকনা পুরোপুরি আটকাবেন না। খাবার খুব গরম থাকলে পাত্রের ঢাকনা এক কোণ থেকে একটু আলগা করে রাখুন। এতে গরম ভাপ বা বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারবে। পুরোপুরি আটকে দিলে ভেতরে জলীয় বাষ্প জমে খাবার দ্রুত নষ্ট হতে পারে। ১ ঘণ্টা পর খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে ঢাকনা শক্ত করে আটকে দিন।
  • বাতাস চলাচলের জায়গা রাখুন। ফ্রিজের ভেতরে গাদাগাদি করে খাবার রাখবেন না। পাত্রগুলোর মাঝে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখুন, যাতে ঠান্ডা বাতাস সব দিকে সমানভাবে চলাচল করতে পারে।
  • আস্ত মুরগি বা বড় মাংসের রোস্ট সরাসরি ফ্রিজে না রেখে ছোট ছোট টুকরো করে বা স্লাইস করে রাখুন। এতে ঠান্ডা হওয়ার গতি বাড়বে।

ফ্রিজ কি আসলেই নষ্ট হয়ে যায়

পুরোনো দিনের ফ্রিজে গরম খাবার রাখলে তার কনডেনসার নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু বর্তমানের স্মার্ট ফ্রিজগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, তারা বাইরের বাড়তি তাপমাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। একটু বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ হলেও পরিবারের স্বাস্থ্যঝুঁকির তুলনায় তা খুবই নগণ্য।

কত দিন পর্যন্ত খাবার রাখা যাবে

খাবার ঠান্ডা হওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করা একটি ভুল ধারণা। খাবার রান্নার পর পরিবেশন শেষ হলে যত দ্রুত সম্ভব, তা ফ্রিজে তুলে ফেলুন। শুধু খেয়াল রাখুন, পাত্রটি যেন ছোট হয় এবং বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে। ফ্রিজে রাখলে ব্যাকটেরিয়া মরে যায় না, শুধু তাদের বংশবিস্তারের গতি ধীর হয়। তাই রান্না করা সবজি ২৪ ঘণ্টার বেশি ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। মাছ বা মাংস সর্বোচ্চ দুই দিন পর্যন্ত সেখানে রাখা যেতে পারে।

সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস, দ্য কিচেন

সম্পর্কিত

যেভাবে তৈরি করতে পারেন ত্বকের উপযোগী রেটিনল জুস

‘লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপ’ যে কারণে চ্যালেঞ্জপূর্ণ

কেমন হবে ভালোবাসার ভাষা

আজকের রাশিফল: সিঙ্গেলদের জীবনে বিশেষ কারও আগমন, বিবাহিতরা রান্নাঘরে একটু হাত লাগান

ডিজিটাল নোম্যাডদের স্বর্গ ভিয়েতনামের উপকূল

ক্যারিবীয় ৫ দেশে বাড়ি কিনলেই পাসপোর্ট, তালিকায় ডমিনিকা

লটারি জিতেও অ্যাপার্টমেন্ট কেনা যাচ্ছে না যে শহরে

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের প্রোফাইল স্টক করা বন্ধ করুন, ভাগ্য আজ ছুটিতে

কর্মীদের সুখ কিসে, টাকায় নাকি ছুটিতে

টেডি ডে-তে সঙ্গীকে সারপ্রাইজ দিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা