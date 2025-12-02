হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 

নিজের ওজন প্রতিদিন এক রকম দেখা যায় না। তা শূন্য দশমিক ৫৭ থেকে ৩ দশমিক ২ পাউন্ড পর্যন্ত কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। ছবি: ফ্রিপিক

দীর্ঘ মেয়াদে ওজন কমানো বা বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে চাইলে নিয়মিত ওজন মাপার প্রয়োজন আছে। তবে ওজন মাপার মেশিনে দাঁড়ালে নিজের ওজন প্রতিদিন এক রকম দেখা যায় না। তা শূন্য দশমিক ৫৭ থেকে ৩ দশমিক ২ পাউন্ড পর্যন্ত ওঠানামা হওয়া স্বাভাবিক। এটি দেখে ভয় পাওয়া বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এটি শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা মোটেও আপনার চর্বি কমা বা বাড়ার ফল নয়। প্রতিদিন এই ওজন ওঠানামার কিছু কারণ জেনে নিন।

দিনের কোন সময়ে ওজন মাপছেন

সারা দিন শরীর এক অবস্থায় থাকে না। সারা রাত খাবার খাওয়া হয় না, পানিও কম পান করা হয় বলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর শরীর তুলনামূলকভাবে বেশি হালকা থাকে। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি খাবার খান, পানি পান করেন, শরীরে গ্লাইকোজেন জমে, লবণ খান, হজমের প্রক্রিয়া চলে, ঘাম ঝরে। ফলে ওজন কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। অনেকে দুপুর বা সন্ধ্যায় ওজন মাপেন। তখন ওজন বেশি দেখায় বলে ভাবেন, তাঁরা মোটা হয়ে গেছেন। আসলে সময়ভেদে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রতিদিন একই সময় ওজন মাপলে তুলনাটা বোঝা সহজ। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, সকালে টয়লেট ব্যবহারের পর এবং নাশতার করার আগে ওজন মাপানো ভালো।

সারা দিনে কী খেয়েছেন

আপনার খাবারের উপাদান সাময়িকভাবে শরীরে পানি ধরে রাখে এবং গ্লাইকোজেন বাড়ায়।

শর্করা: অতিরিক্ত শর্করা খেলে শরীরে গ্লাইকোজেন জমে। প্রতি গ্রাম গ্লাইকোজেনের সঙ্গে প্রায় ৩ গ্রাম পানি জমে। ফলে হঠাৎ ওজন বাড়ে।

লবণ: বেশি লবণ শরীরে পানি ধরে রাখে; বিশেষ করে প্যাকেটজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্টের খাবার খেলে ওজন সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে।

ভারী খাবার: যেসব খাবার হজম হতে সময় নেয়, সেগুলো পাকস্থলী ও অন্ত্রে থাকা অবস্থায় শরীরের মোট ওজন বাড়িয়ে রাখে।

এসব পরিবর্তনকে অনেকে চর্বি বাড়া বলে ভুল করেন। কিন্তু এগুলো আসলে অস্থায়ী। খাবার হজম হয়ে বেরিয়ে গেলে ওজন আবার কমে যায়।

শরীরে পানির পরিমাণ

শরীরের বেশি অংশই পানি। বয়স, পরিবেশ, কর্মকাণ্ড, খাবার এবং শরীরের হরমোন—সবকিছুর প্রভাবেই পানির পরিমাণ ওঠানামা করে।

  • কম পানি পান করলে শরীর পানি ধরে রাখতে শুরু করে, যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়।
  • তীব্র গরমে বেশি ঘাম হলে পানি কমে গিয়ে ওজন কমে যেতে পারে।
  • ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে পানি জমে ওজন বাড়তে পারে।
  • লবণ বেশি খাওয়া, মাসিকের সময়, অ্যান্টিবায়োটিক বা নির্দিষ্ট ওষুধ খেলে শরীরে পানি আটকে থাকে। তাতে ওজন বাড়তে পারে।

হরমোনের প্রভাব

হরমোন শরীরের ওজন পরিবর্তনে গভীর ভূমিকা রাখে।

  • মাসিকের আগে বা পরে হরমোনের তারতম্যে শরীরে পানি জমে। অনেকের ক্ষেত্রে এটি ১ থেকে ৩ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়তি ওজন দেখায়।
  • মানসিক চাপ বাড়লে কর্টিসল হরমোন বেড়ে যায়। এ হরমোন ক্ষুধা এবং চিনি খাওয়ার প্রবণতা বাড়ায়, একই সঙ্গে শরীরকে পানি ধরে রাখতে বাধ্য করে। ফলে ওজন হঠাৎ বাড়তে পারে।
  • ঘুম কম হলে ঘ্রেলিন ও লেপটিন হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, ক্ষুধা বাড়ে ও শরীর খাবার ধরে রাখে। এটিও দৈনিক ওজনে প্রভাব ফেলে।

মলত্যাগ কম বা বেশি হওয়া

  • মলত্যাগ শরীরের বর্জ্য বের করার প্রক্রিয়া।
  • দিনে গড়ে ১ থেকে ২ বার মলত্যাগ স্বাভাবিক।
  • কোষ্ঠকাঠিন্য হলে অন্ত্রে বর্জ্য জমে থেকে ওজন বাড়ায়।
  • আঁশযুক্ত খাবার কম খেলে মল শক্ত ও ছোট হয়। এতে ওজন সামান্য কমলেও তা চর্বি কমে না, বর্জ্যের পরিমাণ কমে।
  • পাকস্থলী-অন্ত্রে খাবার, পানি, বর্জ্য কতটা আছে, তার ওপর ওজন নির্ভর করে। তাই প্রতিদিনের ছোট পরিবর্তন নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

দৈনিক ওজন ওঠানামা বা কমবেশি হওয়া একেবারে স্বাভাবিক। বেশির ভাগ সময় এটি শরীরের চর্বির পরিবর্তনে হয় না। খাবার, পানি, ঘুম, হরমোন, ব্যায়াম, এমনকি আবহাওয়াও এতে প্রভাব ফেলে। তবে হঠাৎ দ্রুত ওজন বাড়া বা কমা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে এবং কারণ খুঁজে না পান, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সূত্র: হেলথ

