আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আপনার ভেতরের ব্যাটারি আজ ১২০% চার্জড। বসের সামনে আজ এত দ্রুত কাজ করবেন যে তিনি হয়তো সন্দেহ করে বসবেন আপনি রোবট নাকি মানুষ! তবে সাবধান, অতিরিক্ত কনফিডেন্সে আবার ফাইল সেভ করতে ভুলে যাবেন না। সঙ্গীকে আজ খুশি করতে গিয়ে এমন সারপ্রাইজ দেবেন না, যাতে সে ভয় পেয়ে যায়। যা বলার স্পষ্ট করে বলুন। ‘হ্যাঁ’ বলতে গিয়ে উত্তেজনায় ‘হু’ বলে বসলে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। খুব বেশি লাফালাফি করতে গিয়ে নিজের পায়ের ওপর কফির কাপ বা ল্যাপটপ ফেলবেন না।

বৃষ

আজ আপনি একদম ধীরস্থির, কিন্তু কেউ উসকানি দিলে আস্ত একটা পাগলা ষাঁড়! অফিসের ইন্টারনেটের গতির ওপর আজ মেজাজ হারাবেন না। আজ আর্থিক উন্নতির যোগ আছে, তবে সেই টাকা পকেটে আসার বদলে হয়তো অফিসের লকারেই বন্দী থাকবে। পুরোনো কোনো প্রেমিকার বিয়েতে ভুলেও আজ গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাতে যাবেন না। বিপদ আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে। বদহজম থেকে বাঁচতে আজ রাস্তার ফুচকা এড়িয়ে চলুন। শান্তিতে এক কাপ আদা-চা খান।

মিথুন

আজ নিজেই জানেন না আপনি কী চান। বাঁয়ে যেতে চাইলে পা ডানে চলে যাবে। বস আজ বকুনি দিলে সেটাকে ‘কবিতা’ ভেবে নিন। আপনি কী বলছেন তা আজ নিজেও বুঝবেন না, তাই বেশি মিটিং না করাই ভালো। বিবাহিত হলে স্ত্রীর সব যুক্তিতে মাথা নাড়ুন এবং বলুন, ‘তুমিও ঠিক’। বিশ্বাস করুন, এটাই আপনার আজকের একমাত্র বাঁচার পথ। অকারণে দুশ্চিন্তা করে গায়ের রক্ত পানি করবেন না।

কর্কট

আপনি আজ অনেকটা ওই সব ছবির হিরোদের মতো, যারা শেষ মুহূর্তে বেঁচে ফেরে। বড় কোনো প্রজেক্টে ফেঁসে গেলে কোনো এক পরম হিতৈষী বন্ধু এসে আপনাকে উদ্ধার করবে। তবে মনে রাখবেন, উদ্ধার করার পর সে এই গল্প সারা জীবন আপনাকে শুনিয়ে বিরক্ত করবে। সঙ্গীর সঙ্গে আজ ঝগড়া করে জেতার চেষ্টা করবেন না, ওটা অসাধ্য। কাজের চাপে মাথা যন্ত্রণা হতে পারে, কিছুক্ষণ ফোন দূরে রাখুন। মানিব্যাগ সামলে রাখুন, টাকা আজ উড়ু উড়ু করছে।

সিংহ

আপনার দাপট আজ দেখার মতো হবে, তবে সেটা কেবল আয়নার সামনেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। রাজনীতিতে থাকলে আজ জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠবে। অফিসেও সবাই আপনার কথা শুনবে, তবে কাজের বেলায় সবাই একা ফেলে পালাবে। রোমান্সের জন্য দিনটি ভালো। সঙ্গীকে আজ বড় কোনো রেস্তোরাঁয় খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন (যদি পকেট অনুমতি দেয়)। গলার যত্ন নিন, চিৎকার করতে গিয়ে গলার স্বর বসে যেতে পারে।

কন্যা

আপনি এতটাই পারফেক্ট হতে চাইবেন যে আজ নিজের ছায়াটাও নিজের কাছে অগোছালো মনে হবে। অফিসের টেবিলে ধুলা দেখে বসের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। কাজের পাহাড় জমছে, কিন্তু আপনি তো আবার সেই পাহাড়ের প্রতিটি পাথরের সাইজ মাপতে ব্যস্ত! সঙ্গীর জামার রং নিয়ে আজ সমালোচনা করতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে। বেশি শুচিবায়ুতা আজ আপনাকে মানসিক ক্লান্তিতে ফেলবে।

তুলা

আজ সবার বিচার করতে চাইবেন, কিন্তু নিজের ঘরেই হয়তো খাবার খুঁজে পাবেন না। নতুন কোনো বড় বিনিয়োগ বা ব্যবসার সিদ্ধান্ত আজ নেবেন না। জুতার ফিতা বাঁধতেই আজ বেশি সময় লাগবে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন না। ব্রেকআপ বা প্যাচআপ—দুটোর জন্যই দিনটি খুব একটা সুবিধার নয়। হাঁটাচলার সময় সাবধান, হোঁচট খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক

আজ অনেকটা শার্লক হোমসের মতো মেজাজে থাকবেন। বকেয়া টাকা হঠাৎ করে হাতে আসতে পারে। গুরুজনদের বুদ্ধিতে কোনো কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। আজ আপনার জন্য সন্ধ্যাটি বেশ আবেদনময়। তবে আবেগের বশবর্তী হয়ে ফেসবুকে এমন কিছু লিখবেন না, যাতে পরের দিন ডিলিট করতে হয়। চোখের সমস্যা হতে পারে, স্ক্রিন টাইম কমান।

ধনু

বাড়িতে হঠাৎ অতিথির হানা সব পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে পারে। অফিসে একদম তর্কে জড়াবেন না। আজ বাথরুম সিঙ্গার হিসেবে আপনার গলার জোর বাড়বে, হয়তো পাড়া কাঁপানো গান গাইতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে আজ লং ড্রাইভে যাওয়ার যোগ আছে, তবে ট্রাফিক জ্যাম রোমান্স মাটি করতে পারে। পেটের গোলমাল থেকে বাঁচতে ভাজাপোড়া ত্যাগ করুন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে আজ দানবীর সাজতে যাবেন না।

মকর

বাইরের দুনিয়া রসাতলে গেলেও আপনার মুখে থাকবে অমলিন হাসি। প্রতিবেশীরা নিন্দা করলেও আপনার কিছু যায় আসবে না। আজ ইলেকট্রনিক গ্যাজেট একটু সাবধানে ব্যবহার করুন। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আজ দীর্ঘক্ষণ ফোনে কথা হতে পারে। মিষ্টি কথায় দিনটি পার হবে। দাঁত বা কানের ব্যথায় ভুগতে পারেন, চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখুন।

কুম্ভ

সবাই আপনাকে খুঁজবে, কিন্তু যখন কাজের দরকার হবে তখনই আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নতুন আইডিয়া মাথায় আসবে, কিন্তু সেগুলো খাতায় লিখতে গিয়ে কলমের কালি শেষ হয়ে যেতে পারে। সঙ্গীর জন্য আজ রান্না করতে পারেন, তবে খাবারের স্বাদ কেমন হবে তা কেবল সে-ই বলতে পারবে (অবশ্যই হাসিমুখে)। আজ আপনি সুপার অ্যাকটিভ। তবে পর্যাপ্ত পানি খেতে ভুলবেন না। আজ মোবাইল একটু কম ঘাঁটুন।

মীন

আপনি আজ কল্পনার রাজ্যে বাস করবেন, তাই বাস্তব জীবনের ধাক্কা সামলানো কঠিন হবে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলালে আজ নিজের নাকটিই কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য আজ মুনাফার যোগ আছে। ভাইবোনের সাফল্যে আপনার প্রেম আজ একটু অবহেলিত হতে পারে, সঙ্গীকে সময় দিন। ঘুমের অভাব আপনাকে ভোগাতে পারে।

