আজকের রাশিফল: নিজেকে জাহির করতে চাইলে উল্টো মানসম্মান যাবে, সহকর্মীর হাসির আড়ালে ছুরি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ সকালে অ্যালার্ম বাজার আগেই বাড়ির লোক আপনাকে টেনে তুলবে। কোথাও যাওয়ার জন্য এমন তাড়া দেবে যেন আপনি না গেলে সেই অনুষ্ঠানটা পণ্ড হবে! অফিস থাকলে আজ একটু দৌড়ঝাঁপ বাড়বে, তবে ছোট ভাই-বোনের বিয়ের আলোচনা শুরু হতে পারে। প্রতিবেশীর বাড়ির অনুষ্ঠানে গিয়ে ‘ফ্রি’ পেয়ে বেশি মিষ্টি বা চপ খাবেন না; পেট ফাঁপার প্রবল যোগ আছে। অ্যান্টাসিড পকেটে রাখুন।

বৃষ

ভাগ্য আজ আপনার সহায়, কিন্তু নিজে যদি বিছানা না ছাড়েন; তবে ভাগ্যও পাশের বালিশে শুয়ে থাকবে। একটু ব্যায়াম করুন মশাই! আলস্য আপনার আজকের প্রধান শত্রু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পেটটা একটু ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করুন। আজ যদি কেউ হঠাৎ এসে আপনার খুব প্রশংসা করে বলে ‘তোমাকে আজ হিরোর মতো লাগছে’, তবে সাবধান! নির্ঘাত আপনার পকেটে হাত দেওয়ার বা টাকা ধার চাওয়ার ধান্দা আছে।

মিথুন

অফিসে আজ নিজেকে ‘জেমস বন্ড’ মনে হতে পারে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাবেন। সহকর্মীদের হাসির আড়ালে লুকানো ছুরিটা চিনে নিন। বিকেলটা ভালো। বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল আড্ডা হবে। অনেক দিনের কোনো সুপ্ত স্বপ্ন (যেমন হঠাৎ বড়লোক হওয়া) আজ আবার উঁকি দিতে পারে। সঙ্গীকে আজ একটু বাড়তি সময় দিন, নইলে ফেসবুকের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস ‘ইটস কমপ্লিকেটেড’ হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

কর্কট

আপনার রাগ আজ তেলের কড়াইয়ের মতো গরম! তুচ্ছ কারণে চটে গিয়ে কোনো বড় সুযোগ হারাবেন না। কর্মক্ষেত্রে পজিটিভ ভাইব আছে। বসকে দেখে এমনভাবে হাসুন, যেন মনে হয় আপনিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী কর্মচারী। ডেস্কে একটু ফুল বা গাছ রাখতে পারেন। নিজেকে আজ একটু বিলাসিতা করতে দিন। পছন্দের কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে একা একাই জমিয়ে লাঞ্চ করুন।

সিংহ

আপনি রাজা হতে পারেন, কিন্তু আজ একটু প্রজার মতো চুপচাপ থাকুন। জাহির করার চেষ্টা করলেই মানসম্মানে টান পড়তে পারে। শেয়ারবাজার বা সোনাদানায় বিনিয়োগের আগে ১০ বার ভাবুন। পাড়ার মোড়ের চা দোকানে বেশিক্ষণ বসে আড্ডা দেবেন না। অন্যের নামে করা পরচর্চা আজ আপনার কানেই উল্টে আসবে। গুজব থেকে দূরে থাকুন।

কন্যা

আজকের দিনটি আপনার জন্য ‘মজুরি বেশি, পারিশ্রমিক কম’ টাইপের। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি হবে। কর্মচারীরা সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু দিন শেষে কোমর ব্যথা অবধারিত। হট ব্যাগ রেডি রাখুন। কাউকে আজ টাকা ধার দেবেন না। আজ ধার দেওয়া মানে হলো সেই টাকাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়া। নতুন চাকরির কোনো মেইল বা কল আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

তুলা

সহকর্মীর উসকানিতে আজ আপনি পাহাড় প্রমাণ কাজ নামিয়ে ফেলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, ক্রেডিট নিতে কিন্তু অন্য কেউ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্পর্কে আজ কোনো এক ‘তৃতীয় শক্তি’ নাক গলাতে পারে। সেটা আপনার প্রিয় বন্ধু বা পাশের বাড়ির আন্টিও হতে পারে। ব্যক্তিগত কথা গোপন রাখুন। দুগ্ধজাতীয় খাবার (বিশেষ করে বাসি দই বা ছানা) এড়িয়ে চলুন, নইলে বাথরুমের সঙ্গে সখ্য বাড়বে।

বৃশ্চিক

বড়দের কথা মেনে চলুন। আজ নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতে গেলে বিপদে পড়বেন। চুপ করে থাকাটাই আজ সেরা অলংকার। দাম্পত্য জীবনে সুখের হাওয়া বইবে। তবে বউ বা বরের সঙ্গে খরচের আলোচনা এড়িয়ে যান, ঝগড়া হওয়ার ভয় আছে। টাকা আজ আপনার হাতে আসবে। সেটা সাবধানে আলমারিতে লুকান, নইলে ইঁদুরে (বা অন্য কেউ) কুচি কুচি করতে পারে।

ধনু

পকেট আজ বেশ ভারী থাকতে পারে, কিন্তু সেটা ফুটা পকেট কি না চেক করে নিন। খরচ করার হাতটা একটু টানুন। প্রেমের সম্পর্কে নতুন বসন্ত আসবে। বিকেলের রোদে প্রিয়জনের হাত ধরে কিছুক্ষণ হাঁটতে পারেন। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের স্ক্রিনে ‘লাইক’ বা ‘কমেন্ট’ চেক করবেন না। ট্রাফিক পুলিশের বাঁশি শোনার চেয়ে নিজের জীবনের দিকে তাকানো ভালো।

মকর

আজকের দিনটি আপনার জন্য কামব্যাক করার দিন। ইতিবাচক চিন্তা করলে পুরোনো সম্পর্ক আবার জোড়া লাগতে পারে। নতুন কোনো প্রজেক্ট বা আইডিয়ার সম্ভাবনা আছে। বাড়িতে বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে দিন শুরু করুন। খুব বেশি টেনশন করবেন না। কপালে বলিরেখা পড়লে ফেসওয়াশও কাজে দেবে না। হাসুন, মন খুলে হাসুন।

কুম্ভ

শত্রুরা আজ আপনার পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে রাখতে পারে। আপনার খুঁত ধরার জন্য অনেকেই ওত পেতে আছে। পাসওয়ার্ড বা ব্যক্তিগত ডায়েরির কথা কাউকে বলবেন না। এমনকি আপনার পোষা বিড়ালকেও বিশ্বাস করবেন না আজ! ভুল-বোঝাবুঝি মেটাতে আজ আপনাকে একটু বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে। ধৈর্যই আজ আপনার আসল অস্ত্র।

মীন

আপনার ব্যক্তিত্বের ছটায় আজ চারদিক আলোকিত হবে। সবাই আপনার পরামর্শ শুনতে চাইবে (যদিও মানবে কি না সন্দেহ)। অফিসে নতুন কোনো কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে প্রমোশনের রাস্তা পরিষ্কার করবে। প্রিয়জনের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেবেন না। সে যা বলছে মাথা নাড়িয়ে ‘হ্যাঁ’ বলে যান, শান্তিতে থাকবেন। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। যারা খুব বেশি উপদেশ দেয় এবং অন্যের চরকায় তেল দেয়, তাদের থেকে আজ ১০০ হাত দূরে থাকুন। নিজের মেজাজ আর পকেট—দুটোই অক্ষত থাকবে!

