রাতের রূপরুটিন

ফিচার ডেস্ক

মডেল: জুনি, ছবি: মঞ্জু আলম

দিনের শেষটা কত সুন্দরভাবে করতে পারছেন, তার ওপর নির্ভর করে সকালটা কত সুন্দর হবে। ত্বকের বেলায়ও একই নিয়ম। রোদ, গরম, এসির হাওয়া, দূষণ, কাজের চাপ—সবকিছুর ধকল সামলে ত্বক কতটা ভালো থাকবে, তা নির্ভর করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তাকে কত ভালোভাবে পরিষ্কার করছেন ও পুষ্টির জোগান দিচ্ছেন, তার ওপরে। ত্বক সুন্দর রাখতে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যে কয়েকটি কাজ অবশ্যই করতে হবে, সেগুলো হলো—

মুখ পরিষ্কার করতে হবে ত্বকের উপযোগী ফেসওয়াশ দিয়ে। এতে মুখের ঘাম, ধুলা-ময়লা পরিষ্কার হবে। ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে না চাইলে বেসনের পেস্ট মুখে লাগিয়ে ৫ মিনিট পর ম্যাসাজ করে ধুয়ে নিন। এতেও ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াতে শুরু করবে।

এরপর মৃদু কোনো স্ক্রাবার দিয়ে আলতো করে ত্বক স্ক্রাব করে নিতে হবে। বেশি সময় নেওয়া যাবে না।

মুখ ধুয়ে মোছার পর তৃতীয় ধাপে মুখে টোনার স্প্রে করে নিতে হবে। টোনার মুখের উন্মুক্ত রন্ধ্র বন্ধ করতে, ত্বক টানটান রাখতে এবং পিএইচের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। টোনার হিসেবে গোলাপজল ব্যবহার করলেও উপকার মিলবে।

এর পরের ধাপে মাখতে হবে সেরাম। ত্বকের ধরন, সমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেটি বাছাই করুন। কয়েক ফোঁটা সেরাম ড্রপারে নিয়ে মুখে লাগিয়ে হালকা মালিশ করলেই হবে।

শেষ ধাপ হলো ত্বকের উপযোগী ময়শ্চারাইজার। ভালোভাবে ত্বকে লাগিয়ে ঘুমাতে যেতে হবে। ময়শ্চারাইজার ত্বকের গভীরে গিয়ে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

জেনে রাখা ভালো

  • ত্বকের ধরন অনুযায়ী ফেসওয়াশ, সেরাম ও ময়শ্চারাইজার বেছে নিন। প্রয়োজনে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শে এসব প্রসাধনী নির্বাচন করুন।
  • দিনের বেলা রোদে বেরোনোর আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ময়শ্চারাইজার। এতে ত্বকের অনেক ক্ষয়ক্ষতিই এড়ানো সহজ হবে।
  • তৈলাক্ত বা ব্রণযুক্ত ত্বকের জন্য বেছে নিতে হবে স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত প্রসাধনী বা ক্লিনজার।
  • রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রাণায়াম ও মেডিটেশন করুন। মন ভালো থাকলে ত্বকও ভালো থাকে। যোগব্যায়াম, মেডিটেশন ও অন্যান্য শরীরচর্চা ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে; পাশাপাশি এগুলো স্ট্রেস হরমোন প্রতিরোধে সহায়ক। তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য

