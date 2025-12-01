এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

চুলের রঙে পরিবর্তন আনতে শীতকাল উপযুক্ত সময়—বলছেন হেয়ারস্টাইলিস্টরা। তীব্র রোদ থেকে সরে আবহাওয়ায় যখন শীত শীত ভাব শুরু হয়, ঠিক তখনই ‘সান কিসড’ টোনগুলো থেকে সরে চুলে ‘লিভড ইন’ লুক আনতে গাঢ় ও উষ্ণ শেড বেছে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। এই পরিবর্তন চুলের জন্য একধরনের পারফেক্ট রিসেট, যা পুরো লুকে এনে দেবে ভিন্নতা।
এই বছর চুলের জন্য ৫টি রং বিশেষভাবে ফ্যাশন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখান থেকে পছন্দের যেকোনো একটি রং বেছে নিয়ে চুলের সাজে আপনি আনতে পারেন নতুনত্বের ছোঁয়া।
ক্যারামেল হেয়ার
যাঁরা চুলে খুব গাঢ় কিংবা উজ্জ্বল রং করতে চান না, তাঁদের জন্য ক্যারামেল হেয়ার সেরা মধ্যবর্তী শেড। এটি আসলে ব্লন্ড ও ব্রুনেটের চমৎকার মিশেল, যা উজ্জ্বলতা বজায় রেখেও চুলে উষ্ণতা যোগ করে। চুলে গরমকালের হাইলাইটস থেকে সরে শীতের আভা আনতে এটি খুবই নির্ভরযোগ্য শেড হতে পারে।
কপার পাম্পকিন
চুলে উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে ওয়ার্ম ও ভাইব্রেন্ট কমলা-তামাটে রং অর্থাৎ কপার পাম্পকিন এই ঋতুর জন্য একেবারে আদর্শ রং। যাঁরা নিজেদের লালচে চুলে একটু উষ্ণতার আভা আনতে চান অথবা সাধারণ বাদামি চুলে অ্যাম্বার ভাইব দিতে চান, তাঁদের জন্য এটি হবে একটি দারুণ স্টেটমেন্ট কালার।
স্মোকড স্যুইড ব্রুনেট
এটি হেমন্তের ট্রেন্ডি চুলের রং। গাঢ় বাদামি রঙের সঙ্গে সূক্ষ্ম হাইলাইটস মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এটি চুলে সঠিক মাত্রার ডাইমেনশন যোগ করে অনায়াসে একটি আভিজাত্যপূর্ণ লুক দেয়। যাঁরা গ্রীষ্মকালে করা হাইলাইটসগুলোকে একটু গাঢ় করে চুলে উষ্ণতা আর সতেজতা আনতে চান, এটি তাঁদের ভালো লাগবে।
টোস্টেড ব্লন্ড
যাঁদের চুলে আগে থেকে ব্লন্ড রং করা আছে, তাঁদের জন্য টোস্টেড ব্লন্ড হেয়ার হতে পারে শীতকালের সেরা পছন্দ। এই রং চুল অতিরিক্ত ব্লিচ না করে উষ্ণ একটা লুক এনে দেয়। ভালো ব্যাপার হলো, এই রং ধরে রাখতে উজ্জ্বল ব্লন্ডের চেয়ে কম রক্ষণাবেক্ষণ দরকার হয়।
ডিপ ব্রুনেট
জমকালো ট্রেন্ডি লুক দেবে এই ডিপ ব্রুনেট বা ঘন এসপ্রেসো বাদামি রং। এটি পুরো লুকেই এনে দেবে আভিজাত্যের আভা। এটি দেখতে কালো মনে হলেও আন্ডারটোনে থাকে হালকা একটা ব্লন্ড শেড। বড় কোনো পরিবর্তন না এনেও যাঁরা চুলের বর্তমান লুক আরেকটু মানানসই করতে চান, এই শেড তাঁদের জন্য।
সূত্র ও ছবি : কসমোপলিটন