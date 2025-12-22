হোম > জীবনধারা > সাজসজ্জা

উৎসবে ঘরের আবহ বদলে দেবে আলোর ব্যবহার

তুষ্টি মনোয়ার

ছবি: রিনিশ ডিআইওয়াই নেস্ট

সুন্দর দেখাতে ঘরে শুধু দামি আসবাব নয়, বরং সেই ঘরে দরকার আলো-ছায়ার এক নিখুঁত সমন্বয়। আলোকসজ্জা শুধু ঘর আলোকিত করে না, এটি রুচি ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সঠিক রঙের দেয়াল ও আসবাবের সঙ্গে সঠিক আলোর ব্যবহার মুহূর্তে আপনার ঘরের আবহ বদলে দিতে পারে। সঙ্গে আপনার ঘর করে তুলবে প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর। এটি যেমন আভিজাত্যপূর্ণ, তেমনি মন ভালো রাখতেও যথেষ্ট কার্যকর। এখন খুব সহজে একটি সুইচ টিপে নিজের ঘর ছবির মতো অনন্য করে তোলা যায়। ঘর স্মার্টভাবে সাজাতে কোন জায়গায় কী রকম আলো ব্যবহার করতে হবে, তা জেনে নিন এখানে।

আলোর ধরন ও ব্যবহার

ঘর সাজাতে সাধারণত কয়েক ধরনের আলো ব্যবহার করা হয়—

  • প্রাকৃতিক আলো: জানালার মাধ্যমে আসা আলো ঘরে আরামদায়ক একটা ভাব দেয়। এটি আমাদের শরীরে সেরোটোনিন বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে মন ভালো থাকে।
  • অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট: এটি পুরো ঘর সমানভাবে আলোকিত করে। সাধারণত বসার ঘরে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।
  • টাস্ক লাইট: পড়াশোনা, রান্না বা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যে জোরালো আলো ব্যবহার করা হয়, সেটিই হলো টাস্ক লাইট।
  • অ্যাকসেন্ট লাইট: ঘরের কোনো নির্দিষ্ট কোনা, ছবি বা গাছ ফুটিয়ে তুলতে এই আলো ব্যবহার করা হয়।
  • মুড লাইটিং: ক্লান্তিকর দিনের শেষে একটু প্রশান্তি পেতে ওয়ার্ম এলইডি স্ট্রিপ বা ফেইরি লাইটের মৃদু আলো খুব ভালো কাজ করে।

উৎসবে বিভিন্ন ঘরে আলোর ব্যবহার

শোয়ার ঘর

শোয়ার ঘর যেহেতু বিশ্রামের জায়গা, তাই সেখানে আলো হওয়া উচিত নরম। তবে বাড়িতে দাওয়াত বা উৎসবের দিনগুলোয় অতিথি সমাগম হলে শোয়ার ঘরেও আড্ডা জমে ওঠে। উৎসবকে কেন্দ্র করে শোয়ার ঘর আলোয় সাজাতে পারেন। দেয়ালের ল্যাম্প অথবা সিলিং থেকে ঝোলানো পেন্ডেন্ট লাইটে ঘরে আভিজাত্য এনে দেয়। এই ঘরের আলোকসজ্জায় ফ্ল্যাশ-মাউন্ট-ফিক্সচার বেছে নিতে পারেন।

বসার ঘর

এটি সবাই মিলে বসে টিভি দেখা বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা। এই ঘরে টিভির পেছনে ‘বায়াস লাইটিং’ ব্যবহার করলে চোখের ওপর চাপ কম পড়বে। এখানে আড্ডার আবহ ঠিক রাখতে সাধারণ আলোর পাশাপাশি মৃদু আলোর ব্যবস্থাও রাখা উচিত।

ডাইনিং

খাবার টেবিলের ঠিক ওপরে একটি ঝাড়বাতি বা মাল্টি-লাইট পেন্ডেন্ট বসালে তা সব দিকে সমানভাবে আলো ছড়াবে। খাবারের পরিবেশ উৎসবমুখর রাখতে আলোর তীব্রতা কমানো-বাড়ানোর জন্য ‘ডিমার সুইচ’ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

পড়ার ঘর

পড়ার টেবিলে অবশ্যই অ্যাডজাস্টেবল ল্যাম্প রাখতে হবে। এখানে আলো এমনভাবে সেট করতে হবে, যাতে বইয়ের ওপর সরাসরি আলো পড়ে এবং চোখের ওপর চাপ তৈরি না করে।

সিঁড়ি ও আউটডোর

নিরাপত্তার জন্য সিঁড়িতে স্ট্রিপ লাইট বা ওয়াল মাউন্টেড স্পটলাইট ব্যবহার করতে পারেন। আর উৎসবে বাড়ির প্রবেশপথ বা বাগানে হাঙ্গিং লাইট লাগালে তা বাড়ির সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।

