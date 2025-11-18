হোম > চাকরি > বেসরকারি

পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘পাবলিক রিলেশনস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পাবলিক রিলেশনস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা: মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, প্রিমিয়ার প্রো, ফাইনাল কাট প্রো ইত্যাদির মতোডিজাইন সফটওয়্যার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীর বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

সেলস প্রমোশন অফিসার নেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

ওয়ালটনে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা