ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্যাক্ট-চেকার/ ফ্যাক্টচেক কনটেন্ট রাইটার
পদের সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মান বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: ফ্যাক্ট-চেকিং সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ বা সনদ থাকতে হবে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন সংবাদপত্র/নিউজপোর্টাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্লগ বা ওয়েব মিডিয়ায় কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
দায়িত্ব:
* অনলাইনে প্রচারিত বিভিন্ন বানোয়াট খবর, ভুল তথ্য, অপতথ্য ও গুজব সনাক্তকরণ
* Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok-এর মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত
* ফ্যাক্টচেক করে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ
* সাংবাদিকতার মানদণ্ডে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ
* ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ
* সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে সমন্বয় করে মিথ্যা তথ্য চিহ্নিতকরণ
* নিয়মিত তথ্য যাচাইকরণ যোগ্য বিষয়াদি সনাক্তকরণ ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ
যোগ্যতা:
* সাংবাদিকতা নীতিমালা ও সম্পাদকীয় মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
* জাতীয় রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
* Google Fact Check Tools, InVID, TinEye ইত্যাদি ডিজিটাল ভেরিফিকেশন টুল ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
* মিডিয়া মনিটরিং বা ফ্যাক্ট-চেকিং টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
* বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
* দ্রুতগতির পরিবেশে একাধিক কাজ একসঙ্গে সামলানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।
* রিভার্স ইমেজ সার্চ, মেটাডেটা বিশ্লেষণ, পাবলিক ডেটাবেস ব্যবহার করে যাচাই-বাছাই করা।
কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ
সুযোগ-সুবিধা: নিয়োগপ্রাপ্তরা লাঞ্চে অর্ধেক ভর্তুকি, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, দুটি উৎসব ভাতা, অর্জিত ছুটি নগদায়নের সুযোগ এবং লেট নাইট ড্রপ সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা নিজেদের সিভি আজকের পত্রিকার এই career@ajkerpatrika.com ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি