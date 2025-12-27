হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্টস)।

পদ সংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীকে অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: মাঠ পর্যায়ে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ডি/এ, টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ট্যুর ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

ম্যানেজার পদে সজীব গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ৩ জেলায়

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

মাল্টিমিডিয়া বিভাগে নিয়োগ দিচ্ছে আজকের পত্রিকা

পারচেজ বিভাগে কর্মী নেবে সিটি গ্রুপ, চলছে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি, নেবে ৫০ জন

গাজী গ্রুপের অধীনে চাকরি, বেতন ২৫–৩০ হাজার টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা