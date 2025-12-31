হোম > চাকরি > বেসরকারি

সার্ভিস এক্সপার্ট পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিভাগে সার্ভিস এক্সপার্ট পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সার্ভিস এক্সপার্ট

বিভাগ: হোম অ্যাপ্লায়েন্স

পদের সংখ্যা: ২৫ জন।

যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক পণ্যের উপাদান, ত্রুটি শনাক্তে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কর্মক্ষমতা বোনাস, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি বোনাস।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

