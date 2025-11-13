হোম > চাকরি > বেসরকারি

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ অপারেটিং অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ অপারেটিং অফিসার, (মেঘনা রি-রোলিং অ্যান্ড স্টিল মিলস লিমিটেড)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি। প্রার্থীদের ইস্পাত বিষয়ে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কুমিল্লা (মেঘনা)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

সেলস প্রমোশন অফিসার নেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

ওয়ালটনে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

ফায়ার সেফটি বিভাগে নিয়োগ দেবে হা-মীম গ্রুপ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্ৰাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ২ জেলায়

কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, আবেদন শেষ ১৫ নভেম্বর

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ নারায়ণগঞ্জ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা