হোম > চাকরি > বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটির ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ) বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দেবে যমুনা গ্রুপ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

সেলস প্রমোশন অফিসার নেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

ওয়ালটনে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পদ ১০০

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, কর্মস্থল হবিগঞ্জ

ফায়ার সেফটি বিভাগে নিয়োগ দেবে হা-মীম গ্রুপ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্ৰাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ২ জেলায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা