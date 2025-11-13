ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটির ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ) বিভাগে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ, ভেটিং প্রসেস (তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা এইচএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও ডেটা ম্যানেজমেন্টে দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ২৫,০০০–৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, দুটি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।