হোম > চাকরি > বেসরকারি

আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসসি/এমএসএস/এমএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, আকর্ষণীয় মাসিক বিক্রয় কমিশন, আকর্ষণীয় টিএ/ডিএ, ৬ মাস সফল প্রবেশনকাল শেষে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, নেই বয়সসীমা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সাপ্লাই চেইন বিভাগে চাকরির সুযোগ

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, আবেদন শেষ ৯ নভেম্বর

কর্মী নেবে বিএসআরএম গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

এসএমসিতে ২৫ জনের চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, স্নাতক পাসে আবেদন

আকিজ গ্রুপে চাকরি, ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ থাকছে একাধিক সুবিধা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা