৫ কর্মী নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কর্ণফুলী গ্রুপ। শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার/সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, (মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ/বিকম/বিবিএ/ডিপ্লোমা (পাওয়ার/অটোমোবাইল)।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে আগ্রহী প্রার্থীদের ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: ১৬,০০০-২৫,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

