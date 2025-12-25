হোম > চাকরি > বেসরকারি

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: মোটরসাইকেল চালাতে পারেন এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: এফএমসিজি বা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে ফিল্ড সেলস অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, লিভ এনক্যাশমেন্ট ইত্যাদি

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

