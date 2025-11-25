হোম > চাকরি > বেসরকারি

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির শোরুম বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি সেলস এক্সিকিউটিভ, (শোরুম)।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০-২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নেই বয়সসীমা

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে জিএসই অপারেটর (ড্রাইভার) পদে চাকরির সুযোগ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা