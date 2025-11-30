ব্র্যাক ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, স্নাতক পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি ক্রিয়েটিভ স্যুট, ইনডিজাইন এবং সম্পর্কিত সফটওয়্যার সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৬ বছ।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।