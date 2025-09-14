হোম > চাকরি > বেসরকারি

যমুনা ইলেক্ট্রনিক্সে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার’ পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থী গাজীপুরে নিয়োগ পাবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, (মেইন্টেন্যান্স, মেকানিক্যাল)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ৩৫-৪৫ বছর।

কর্মস্থল: গাজীপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

আজকের পত্রিকায় ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার পদে চাকরির সুযোগ

আজকের পত্রিকায় চাকরির সুযোগ

সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, আবেদন শুরু

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরি দেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা