যমুনা ইলেক্ট্রনিক্সে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার’ পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থী গাজীপুরে নিয়োগ পাবেন।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, (মেইন্টেন্যান্স, মেকানিক্যাল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: ৩৫-৪৫ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।