২০ কর্মী নেবে রানার গ্রুপ, ৩৬ বছরেও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির সেলস (৪ হুইলার) বিভাগের ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/ এক্সিকিউটিভ, (সেলস, ৪ হুইলার)।
পদসংখ্যা: ২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১–৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৩–৩৬ বছর।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, লাভের শেয়ার, বিমা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।