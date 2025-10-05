হোম > চাকরি > বেসরকারি

২০ কর্মী নেবে রানার গ্রুপ, ৩৬ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির সেলস (৪ হুইলার) বিভাগের ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/ এক্সিকিউটিভ, (সেলস, ৪ হুইলার)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১–৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৩–৩৬ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, লাভের শেয়ার, বিমা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

