হোম > চাকরি > বেসরকারি

আইটি ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির আইটি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: আইটি সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: উইন্ডোজ এবং লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম, ফাইল সিস্টেম এবং সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। শেল স্ক্রিপ্টিং সম্পর্কে কাজের জ্ঞান (যেমন, ব্যাশ, পাওয়ারশেল)।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১–২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, চিকিৎসা সুবিধার দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে এসিআই মটরস, আবেদন শেষ ২০ ডিসেম্বর

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরি, আবেদন শেষ ৮ ডিসেম্বর

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

কর্মী নেবে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, নেই বয়সসীমা

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আট জেলায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, এসএসসি পাসে আবেদন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরির সুযোগ, নেই বয়সসীমা

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নেবে গাজী গ্রুপ, ৪৫ বছরেও করা যাবে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা