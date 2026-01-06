হোম > চাকরি > বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই এয়ার অ্যাস্ট্রায় চাকরি, নিয়োগ ৫ জেলায়

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি মালিকানাধীন যাত্রীবাহী বিমান সংস্থা এয়ার অ্যাস্ট্রা। যাত্রীবাহী বিমান সংস্থাটিতে ট্রাফিক হেল্পার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রাফিক হেল্পার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি পাস।

যোগ্যতা: প্রার্থীদের বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স) ১৮-২৫ এর মধ্যে থাকতে হবে। শারীরিকভাবে সুঠাম দেহের অধিকারী। প্রার্থীদের অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র থাকতে হবে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কাজের ধরন: এয়ারলাইন্সের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী যাত্রীদের ব্যাগপত্র, পণ্য, মেইল লোড/আনলোড করা। প্রয়োজন মোতাবেক হুইলচেয়ার পরিচালনা করা। ভারী ব্যাগপত্র বহনে যাত্রীদের সহায়তা করা। এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় ইউনিফর্ম পরিধানপূর্বক যথাযথ দায়িত্ব পালন করা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: বিমানবন্দরে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঢাকা, নীলফামারী (সৈয়দপুর), সিলেট।

বেতন: ১৫,০০০–১৬,০০০ হাজার টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

এক্সিকিউটিভ নেবে ভিভো বাংলাদেশ, ২৩ বছরেই করা যাবে আবেদন

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, আবেদন অনলাইনে

বম্বে সুইটসে চাকরির সুযোগ, ২০ বছরেই করা যাবে আবেদন

১০০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

সার্ভিস এক্সপার্ট পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে ৩৭ পদে নিয়োগ

৫০ কর্মী নেবে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএসসি পাসে আবেদন

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা