ওয়ান ব্যাংকে চাকরি, জানতে হবে ওয়ার্ড–এক্সেলের কাজ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ইসলামি ব্যাংকিং ডিভিশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার টু প্রিন্সিপাল অফিসার, (ইসলামি ব্যাংকিং ডিভিশন)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস, এক্সেল ইত্যাদি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র বিজ্ঞপ্তি।