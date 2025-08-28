ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (পুরুষ) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (পুরুষ)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান।
কাজের ধরন: এয়ারলাইনসের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি ও নিশ্চিতকরণ। কেবিন ক্রুর নিরাপত্তা তল্লাশি পরিচালনা। যাত্রীদের নিরাপত্তা তল্লাশি সম্পাদন। বিমান, যাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
বয়সসীমা: ২০–৩০ বছর।
উচ্চতা: ন্যূনতম ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি বা ১৭০.১৮ সেমি।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বা সিকিউরিটি কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
নিয়োগের স্থান: উত্তরা, ঢাকা।বেতন: ১৮ হাজার টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা বিমা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, উৎসব ভাতা ও ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি