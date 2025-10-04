৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ড্রাইভার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: ড্রাইভার, (পিকআপ/ডেলিভারি ভ্যান)।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি/এইচএসসি।
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২-৪০ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।