হোম > চাকরি > বেসরকারি

৫ কর্মী নেবে ওয়ালটন, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ড্রাইভার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ড্রাইভার, (পিকআপ/ডেলিভারি ভ্যান)।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস অথবা এসএসসি/এইচএসসি।

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২-৪০ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

স্নাতক পাসেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস

আরএফএল গ্রুপে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ তিন জেলায়

ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার নেবে মদিনা গ্রুপ

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরির সুযোগ

কর্মী নেবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নিয়োগ কুমিল্লায়

ম্যানেজার পদে আরএফএলে চাকরি, বেতন ছাড়াও থাকছে একাধিক সুবিধা

ইন্টারনাল অডিট বিভাগে কর্মী নেবে এসিআই, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে চাকরি, নিয়োগ ঢাকায়

টিম লিডার নিয়োগ দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা