দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক প্রজেক্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস অফিসে দক্ষতা (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট)।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: বাগেরহাট, খুলনা।
বেতন: ৫০,০০০ টাকা (মাসিক) ।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।