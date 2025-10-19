হোম > চাকরি > এনজিও

তিন জেলায় ট্রেইনার নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেয়ার বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থাটিতে ‘ট্রেইনার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনার, (বিজনেস অ্যান্ড মার্কেট)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: ২ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: গাজীপুর, ঢাকা (সাভার), ময়মনসিংহ (ভালুকা)।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

