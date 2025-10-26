হোম > চাকরি > এনজিও

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এনজিও। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার সাইন্স বা অন্য যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ট, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, সুস্থতা কেন্দ্র সুবিধা, ডে কেয়ার সুবিধা, মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলানইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

