৪৫ হাজার টাকা বেতনে এনজিও সংস্থায় চাকরি, নিয়োগ কক্সবাজার

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটিতে ‘সাইকোলজিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: সাইকোলজিস্ট।

পদসংখ্যা: ১ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশাদার প্রশিক্ষণসহ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি/কাউন্সেলিং সাইকোলজি/সাইকোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে। ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: উখিয়া, কক্সবাজার।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা সুবিধা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা এবং বছরে ১টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

