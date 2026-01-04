হোম > চাকরি > এনজিও

অফিসার নেবে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, আবেদন শেষ ৭ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি)। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

