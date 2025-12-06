হোম > চাকরি > এনজিও

লাখ টাকা বেতনে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির ফেজ-ইন-ম্যানেজার (স্পন্সরশিপ) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

দুই উপজেলায় কর্মী নেবে পপি এনজিও, এসএসসি পাসে আবেদন

পদের নাম: ফেজ-ইন-ম্যানেজার (স্পন্সরশিপ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উন্নয়ন অধ্যয়ন, সামাজিক বিজ্ঞান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও সংস্থায় কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

বেতন: ১৪৭,১০৬ থেকে ১৮৩,৮৮৩ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য হাসপাতালে ভর্তির সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সম্পর্কিত

দুই উপজেলায় কর্মী নেবে পপি এনজিও, এসএসসি পাসে আবেদন

অফিসার পদে কর্মী নেবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

দুই জেলায় কর্মী নেবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বেতন ৫০ হাজার টাকা

ওটি ইনচার্জ পদে কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, নেই বয়সসীমা

কর্মী নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, বেতন ৪৫ হাজার টাকা

আন্তর্জাতিক সংস্থায় অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

কর্মী নেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, আবেদন শেষ ১ নভেম্বর

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় অফিসার পদে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

৯২ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

তিন জেলায় ট্রেইনার নিয়োগ দেবে কেয়ার বাংলাদেশ, নেই বয়সসীমা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা