খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে ৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে বা সরাসরি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদর নাম: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন: ৫৬,৫০০-১, ২৪,৮০০ টাকা (গ্রেড-৩)।

পদের নাম: পরিচালক (অর্থ ও হিসাব বিভাগ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন: ৫৬,৫০০-১,২৪,৮০০ টাকা (গ্রেড-৩)।

পদের নাম: উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।

আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

রেজিস্ট্রার, এস এম আবু নাসের ফারুক, খুলনা মেডিকেল কলেজ, নিরালা, খুলনা।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

