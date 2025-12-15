দুদকের তিন পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯৮

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সহকারী পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার।
এর আগে, গত ১৩ ডিসেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত রোল নম্বরধারী প্রার্থীদের কম্পিউটার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) পরীক্ষা আগামী ১৯ ডিসেম্বর (শুক্রবার) আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) অনুষ্ঠিত হবে।
কম্পিউটার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) পরীক্ষার সময়সূচিসহ এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।