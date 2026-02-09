জাতীয় জাদুঘরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৫৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ওয়াহাব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অভ্যর্থনাকারী, ক্যাশিয়ার, বিক্রয় সহকারী, রেকর্ডকিপার, টেলিফোন অপারেটর, সাব-স্টেশন মেকানিক ও অফিস সহায়ক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডাউনলোড করা যাবে।
চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে নিয়োগপত্র-সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।