চট্টগ্রাম ওয়াসায় চাকরির সুযোগ

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষে (চট্টগ্রাম ওয়াসা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসসি), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল, পানি সরবরাহ প্রকৌশল বা পরিবেশ প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিএসসি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস, পরিবেশ, পাওয়ার বা অটোমোবাইল প্রকৌশলে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদনের শর্তাবলি
প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি বা সমমান সনদে উল্লিখিত জন্মতারিখ বিবেচনা করা হবে, কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: ২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। তবে অনগ্রসর প্রার্থীদের (শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গ) ক্ষেত্রে সব পদে আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের এই https://cwasa.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা।সূত্র: বিজ্ঞপ্তি