পিআর পেশাজীবীদের যেসব দক্ষতা থাকা জরুরি

ক্যারিয়ার ডেস্ক

চাকরির বাজার প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বাস্তবতায় পাবলিক রিলেশনস বা পিআর পেশা আর আগের মতো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমন্বয়ে পিআর পেশার ধরন ও পরিসর আমূল রূপান্তরিত হয়েছে। এমন বাস্তবতায় টিকে থাকতে হলে শেখার আগ্রহ এবং পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতাই হয়ে উঠতে পারে একজন পিআর পেশাজীবীর সবচেয়ে বড় শক্তি।

পরিবর্তনের এই প্রভাব প্রায় সব পেশাতেই দৃশ্যমান। তবে পিআর খাতে এর প্রভাব তুলনামূলক বেশি। কাজের ধরন হয়েছে বহুমাত্রিক, দায়িত্ব বেড়েছে, বেড়েছে প্রত্যাশাও। তাই অভিজ্ঞতা যা-ই হোক না কেন, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন এখন সবার জন্যই অপরিহার্য।

ডিজিটাল দক্ষতার বাড়তি গুরুত্ব

এই পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ডিজিটাল প্রভাব। ইনডিড ডটকমে প্রকাশিত শীর্ষ চাকরির প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পাবলিক রিলেশনস-সংক্রান্ত চাকরির বিজ্ঞাপনে ওয়েব প্রযুক্তি, মোবাইল মিডিয়া এবং ডেটা অ্যানালাইটিকসভিত্তিক দক্ষতার চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এখন শুধু ভালো লেখালেখি বা যোগাযোগ দক্ষতা থাকলেই যথেষ্ট নয়, প্রযুক্তিগত জ্ঞানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, পিআর পেশায় এগোতে এবং নিজেকে সময়োপযোগী রাখতে যেসব দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, সেসব প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে:

কোডিং শিখে নিন

ভবিষ্যতের যোগাযোগ পেশাজীবীদের জন্য কোডিংয়ের প্রাথমিক ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কোডিং সম্পর্কে ধারণা থাকলে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, ডেটা জ্যুয়ালাইজেশন এবং নতুন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বোঝা অনেক সহজ হয়। পিআর পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইচটিএমএল, সিএসএস বা বেসিক প্রোগ্রামিংয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বড় ধরনের বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দক্ষতা

মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনসংযোগের ধরন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। একসময় যেখানে ই-মেইল বা প্রেস রিলিজ ছিল পিআরের প্রধান মাধ্যম, এখন সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া পিচ, কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি এবং রিয়েল টাইম এনগেজমেন্ট সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। শুধু প্রাথমিক ধারণা থাকলেই যথেষ্ট নয়, দীর্ঘমেয়াদি কাজের অভিজ্ঞতা, অডিয়েন্স বিশ্লেষণ এবং প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কনটেন্ট পরিকল্পনায় দক্ষতা এখন জীবনবৃত্তান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ডেটার সঙ্গে স্বচ্ছন্দতা

যোগাযোগজগতে অ্যানালাইটিকস নতুন নয়, তবে এর গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। একসময় যেখানে পেজ ভিউ বা সংবাদ ক্লিপিং দিয়েই সাফল্য মাপা হতো, এখন সেখানে বিনিয়োগের ফলাফল বা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (আরওআই) প্রমাণ করাও জরুরি। গুগল অ্যানালাইটিকস, হুটসুইট বা মজ অ্যানালাইটিকসের মতো টুল ব্যবহারে দক্ষতা এখন প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। এসব দক্ষতার উল্লেখ ছাড়া পিআর-সংক্রান্ত চাকরির বিজ্ঞাপন এখন খুব কমই দেখা যায়।

পেশাগত উন্নয়নের স্পষ্ট পরিকল্পনা

পেশাগত উন্নয়ন মানে সময়, শ্রম ও অর্থের সচেতন বিনিয়োগ। আপনি যদি নিজেই না জানেন কোথায় যেতে চান, তাহলে সব পথই আপনার কাছে একই রকম মনে হবে। তাই কাঙ্ক্ষিত চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করুন। তিন থেকে পাঁচ বছর পর নিজেকে যে অবস্থানে দেখতে চান, সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার একটি তালিকা তৈরি করুন। যাঁরা ইতিমধ্যে আপনার ‘স্বপ্নের’ অবস্থানে আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও হতে পারে বড় শেখার সুযোগ। অনেক ক্ষেত্রে একটি ইনফরমেশনাল ইন্টারভিউ থেকেই গড়ে ওঠে দীর্ঘমেয়াদি মেন্টরশিপ।

প্রতিষ্ঠান ও কর্মীর যৌথ লাভ

অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নে উৎসাহিত করে, এমনকি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণে অর্থায়নও করে। দক্ষ কর্মী যেমন প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ, তেমনি কর্মীর জন্যও টিকে থাকার সক্ষমতা সবচেয়ে বড় পুঁজি। বিশেষ করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষতা ধরে না রাখতে পারলে দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার গড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

শেষ কথা, একজন পিআর পেশাজীবীর সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হওয়া উচিত নিজের দক্ষতায়। সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে সচেতনভাবে সে বিনিয়োগ করতে পারলেই বদলে যাওয়া এই পেশায় সাফল্যের পথ আরও মসৃণ হবে।

সূত্র: ডিসিই, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি

