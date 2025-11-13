বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বিসিএস দিলেন?

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন মো. জাহিদুল ইসলাম। ৪৩তম বিসিএসে অংশ নিয়ে বর্তমানে কর পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর ভাইভার অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভাটি তুলে ধরেছেন মোছা. জেলি খাতুন।
কলবেল বাজানোর পর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতেই চেয়ারম্যান স্যার বসতে বললেন।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনি তো নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ করেছেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার।
চেয়ারম্যান স্যার: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বিসিএস দিলেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার বাবা-মা সরকারি চাকরিজীবী। তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমিও বিসিএস দিতে আগ্রহী হই।
এক্সটার্নাল ১: ভেরি গুড (সনদগুলো দেখতে দেখতে)। আপনার জন্মদিন দেখছি ২৭ ডিসেম্বর। সেদিন কী বার ছিল জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, সেদিন সোমবার ছিল।
এক্সটার্নাল ১: সোমবারে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিন আছে বলে জানেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
এক্সটার্নাল ২: So you are a student of BBA. Tell me what is Theory ‘X’ and Theory ‘Y’ by Douglas McGregor.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Sir, in Theory X it is assumed that employees are not willing to work hard and are not self-motivated, while in Theory Y it is assumed that employees are self-motivated and willing to work by themselves.
এক্সটার্নাল ১: জনমিতিক লভ্যাংশ বলতে কী বোঝায়? এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা কী?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, জনমিতিক লভ্যাংশ হলো যখন একটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি থাকে। বাংলাদেশ ২০১১ সালে জনমিতিক লভ্যাংশে প্রবেশ করেছে, যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হয়।
এক্সটার্নাল ২: সুনীল অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো বলুন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে দক্ষ ও কারিগরি জনবলের অভাব এবং সমুদ্রদূষণ অন্যতম চ্যালেঞ্জ।
এক্সটার্নাল ১: আচ্ছা, বলুন তো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস।
এক্সটার্নাল ১: আর ২৫ ডিসেম্বর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: জি স্যার, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিন উদ্যাপন করে।
এক্সটার্নাল ১: সেটাও তো বলা উচিত ছিল।
মো. জাহিদুল ইসলাম: সরি, স্যার।
এক্সটার্নাল ২: বলুন তো, বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবে কী লেখা আছে?
মো. জাহিদুল ইসলাম: ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’—দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
এক্সটার্নাল ১: তারপর?
মো. জাহিদুল ইসলাম: মাফ করবেন স্যার, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।
চেয়ারম্যান স্যার: Tell me the difference between Government and Governance.
মো. জাহিদুল ইসলাম: Government focuses on initiating rules and regulations and governance focuses on implementing those rules and regulations into actions.
চেয়ারম্যান স্যার: গুড (মৃদু হেসে)। আপনি কি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: না স্যার, আমি বাংলা মাধ্যমেই পড়েছি।
চেয়ারম্যান স্যার: আপনাদের নর্থ সাউথের অনেক শিক্ষার্থী তো দেশের বাইরে যায়, আপনি যাচ্ছেন না কেন?
মো. জাহিদুল ইসলাম: স্যার, আমার মনে হয়েছে, দেশে থেকে দেশের সেবা করতেই বেশি আনন্দ পাব।
চেয়ারম্যান স্যার: ধন্যবাদ, আপনি এখন যেতে পারেন।
মো. জাহিদুল ইসলাম: ধন্যবাদ স্যার।
সালাম দিয়ে সনদগুলো হাতে নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হয়ে আসি।