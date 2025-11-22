হোম > চাকরি > ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদের ফল প্রকাশ

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির সিনিয়র অফিসার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পদটিতে ২৫০ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এটি ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের (বিএসসিএস) ২০২২ সালভিত্তিক একটি নিয়োগ।

অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর, নাম ও পিতার নাম প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ‘চরিত্র ও প্রাক-পরিচয় যাচাই প্রতিবেদন’ সংগ্রহের নিমিত্ত অগ্রণী ব্যাংকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে ক্যারিয়ার অপশনে লিংকে গিয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন বাটনে ক্লিক করে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপলোড করতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ করা প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে খুদে বার্তা পাঠানো হয়েছে। নিয়োগপত্র বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় পাঠানো হবে। পদায়ন, যোগদানের তারিখ ও নিয়োগ-সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাবলি নিয়োগপত্রে উল্লেখ থাকবে। নিয়োগ ও পদায়ন-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে কোনো ধরনের তদবির বা সুপারিশ করা হলে নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

