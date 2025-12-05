শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার হারিয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের দরগাবাড়ি প্রাঙ্গণে কালের সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে কিছু জীর্ণ স্থাপনা। অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা এসব স্মৃতিচিহ্ন আজ থেকে প্রায় সাড়ে সাত শ বছর আগে জ্ঞান ও সভ্যতার এক আলোকবর্তিকা ছিল। এখানে ছিল উপমহাদেশে ইলমে হাদিস চর্চার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহান মনীষী ও হাদিসবিশারদ শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.)।
বুখারা থেকে দিল্লি হয়ে বাংলায়
শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বর্তমান উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করেন খোরাসানে। শুধু হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রেই নয়—রসায়ন, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভেষজশাস্ত্র, গণিত, ভূগোল ও আইন শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তিনি। খুব কম বয়সেই তিনি তীব্র জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ও ধর্মপ্রাণ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আনুমানিক ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জ্ঞানগত অগ্রসূরি ইমাম ইসমাইল বুখারি (রহ.)-এর মতো বুখারার মানুষের অসহযোগিতার কারণে দিল্লিতে হিজরত করেন।
দিল্লিতে দুনিয়াবিমুখ শায়খ আবু তাওয়ামা একটি ছোট মসজিদের পাশে খুপরি ঘরে বাস করতেন। আর জ্ঞানপিপাসুদের মাঝে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করতেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, কাউকে পরোয়া করতেন না। শাসকদের ভুল ধরিয়ে দিতেন এবং আমির-নবাবদের ইচ্ছাবিলাসের কঠোর সমালোচনা করে সুপথ দেখাতেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তিনি উপমহাদেশের প্রভাবশালী আলেম হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিল, সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন তাঁর এই সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রতাপকে সাম্রাজ্যের জন্য ঝুঁকি মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
সুলতান বলবন কৌশলগত নির্দেশে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাকে দিল্লি ত্যাগের কথা বলেন। দুনিয়াবিমুখ এই বুজুর্গ তখন দিল্লি ত্যাগ করেন। জ্ঞানপিপাসু শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে শুরু করেন নিরুদ্দেশ যাত্রা।
উপমহাদেশে হাদিস চর্চার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়
১২৭০ থেকে ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দের কোনো একসময়ে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা তদানীন্তন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সোনারগাঁ আসার পথে বিহারের মানের শহরে তাঁর সঙ্গে ১৫ বছর বয়সী শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরির পরিচয় হয়। তিনি তাঁর ইলমের প্রতি আগ্রহ ও মেধার প্রখরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এরপর প্রিয় শিষ্যকে দিয়েই তিনি ভারতভূমিতে ইলমে হাদিস চর্চার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বকোষ ও ইতিহাসবিদদের মতে, শায়খ আবু তাওয়ামার প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে উপমহাদেশের প্রথম ইলমে হাদিসের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান শুরু হয়। তিনি এখানে বিশেষভাবে সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ও মুসনাদে আবু ইয়ালার পাঠ দান করতেন। এ ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাসাওফ, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৌবিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, ভূগোলশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রসহ ইলমে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ওপর শিক্ষা দেওয়া হতো।
বিশ্ববিদ্যালয়টির ছিল সমৃদ্ধ কুতুবখানা বা পাঠাগার। জ্ঞান আহরণের জন্য সুদূর বুখারা, খোরাসান, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়েমেন ও দাক্ষিণাত্য থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসত। ধারণা করা হয়, এই বিদ্যাপীঠের ছাত্রসংখ্যা একসময় ১০ হাজারে পৌঁছেছিল। সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠানটি হয়ে ওঠে বাংলার ধর্মজীবনের শুদ্ধি, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, সমাজ-রাজনীতির শোধনাগারের প্রধান কেন্দ্র।
জ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্রের শেষ জীবন
শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে দীর্ঘ ২৩ বছর ইলমের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। হাদিস চর্চার পাশাপাশি তিনি ছিলেন তাসাউফের নীরব সাধক। তিনি সোহরাওয়ার্দী তরিকার পীর ছিলেন। তাঁর ছিল আত্মশুদ্ধির জন্য একটি খানকা। তিনি যে আন্ধার কোঠায় (ভূগর্ভস্থ একটি ছোট কক্ষ) ধ্যান করতেন, তা এখনো বিদ্যমান। তিনি তাসাউফ নিয়ে ‘মানজিলে মাকামাত’ এবং আইনশাস্ত্র নিয়ে ফারসি ভাষায় ‘নামায়ে হক’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।
১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা নির্জনে ইবাদতের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা আন্ধার কোঠায় ধ্যানরত অবস্থায় ইহলোকের সফর শেষ করেন। রওনা হন অনন্ত পথের যাত্রায়। তাঁকে খানকার পাশেই সমাহিত করা হয়। শায়খ আবু তাওয়ামার ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ও জামাতা শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।
শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যাপীঠ উপমহাদেশের ইসলামি শিক্ষার এক অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কিন্তু অযত্ন-অবহেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা এখন প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এই গৌরবময় ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত করতে স্থাপনাগুলোর প্রতি যত্নের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সময়ের দাবি।