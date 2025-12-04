দাওয়াতুল হকের মারকাজি ইজতেমা শনিবার

প্রতিবছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মজলিসে দাওয়াতুল হকের ৩০তম মারকাজি ইজতেমা। ইজতেমা উপলক্ষে নানা রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
আগামী শনিবার (৬ ডিসেম্বর) জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় ফজরের নামাজের পরপর শুরু হবে ইজতেমার কার্যক্রম। চলবে দিনব্যাপী। সর্বশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হবে। মোনাজাত পরিচালনা করবেন হারদুয়ী হজরতের অন্যতম খলিফা মহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান।
মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক রিদওয়ান হাসান জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সুন্নতের এই অনন্য মাহফিল।
রিদওয়ান হাসান জানান, এতে দেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরাম অংশ নেবেন। একই সঙ্গে হারদুয়ী হজরতের খলিফারা ইজতেমায় একত্রিত হবেন।