পরিবার ও সমাজে বরকতের দ্বার—সালাম

আবরার নাঈম 

আরবি সালাম শব্দের অর্থ হলো শান্তি, কল্যাণ, দোয়া। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি তৈরি হয় সম্মান ও শ্রদ্ধা। দূর হয় হিংসা ও বিদ্বেষ। পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার সেতুবন্ধ।

দৈনন্দিন সাক্ষাৎকালে পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে ইমান হয় পরিপূর্ণ। জান্নাতের পথ হয় সুগম। নিম্নোক্ত হাদিস থেকে সালামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা ইমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপসের মধ্যে সালাম প্রচার কর। (রিয়াজুস সালেহিন: ৮৫২)

নিজ গৃহে প্রবেশ করে সালাম দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল। সালাম হলো একে অপরের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করা। দিনে অগণিত চেনা-অচেনা মানুষকে সালাম দিলেও ঘরের মানুষকে সালাম দিতে লজ্জা বা সংকোচবোধ করি। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ হলো—বাইরে থেকে এসে ঘরে প্রবেশ করলে নিজ স্বজনদেরও সালাম দেওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘এবং যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর কাছ থেকে বরকতময় ও পবিত্র অভিবাদন।’ (সুরা নুর: ৬১)

এক হাদিসে হজরত আনাস (রা.) বলেন, একবার আমাকে রাসুল (সা.) বললেন—‘হে বৎস, তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম দাও; তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বরকতময় হবে।’ (রিয়াজুস সালেহিন: ৮৬৬)

