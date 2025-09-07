হোম > ইসলাম

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

ইসলাম ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর অপার কুদরতের দুটি অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মেই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ ঘটে।

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে মানুষ মনে করত, পৃথিবীতে কোনো বড় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু বা জন্মের কারণে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ছেলে ইবরাহিমের মৃত্যুর দিনে যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন সাহাবিরা এই ধারণা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের এই ভুল ধারণা দূর করতে বিশ্বনবী (সা.) চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেন।

হজরত মুগিরা ইবনে শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে, নামাজ আদায় করবে এবং সদকা প্রদান করবে।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদিসে একই নির্দেশনা পাওয়া যায়—‘সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদরতের বিশেষ নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। অতঃপর যখন তোমরা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, নামাজ আদায় করবে এবং দান-সদকা করবে।’ (সহিহ্ মুসলিম)

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, চন্দ্র ও সূর্য নিজ ক্ষমতায় কিছু করে না; তাদের প্রতিটি গতিবিধি আল্লাহর হুকুমের অধীন। যখন গ্রহণ লাগে, তখন মুমিনদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা।

চন্দ্রগ্রহণের নামাজ পড়বেন যেভাবে

হাদিসে সূর্যগ্রহণের নামাজের মতো চন্দ্রগ্রহণের নামাজও প্রমাণিত এবং এটি একটি সুন্নত আমল। এই নামাজ জামাতে নাকি একাকী আদায় করা হবে, তা নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফি মাজহাবের অনুসারীরা চন্দ্রগ্রহণের নামাজ একাকী নিজ নিজ ঘরে পড়ার ওপর জোর দিয়েছেন। ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘বাদায়েউস সানায়ি’-তে উল্লেখ রয়েছে—‘চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরে নামাজ আদায় করা হবে। কেননা সুন্নত হচ্ছে, তখন একাকী নামাজ পড়া।’ (বাদায়েউস সানায়ি: ১ /২৮২)

চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন

সুতরাং, চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনদের উচিত অযথা গল্প-গুজব বা হাসি-তামাশায় সময় নষ্ট না করে আল্লাহর প্রতি ভয়ে ভীত থাকা এবং বেশি বেশি ইবাদত করা। এই সময়গুলোতে দোয়া, তাসবিহ, তাওবা-ইস্তিগফার, নামাজ ও দান-সদকা করা আবশ্যক। কারণ, অনেক হাদিসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে বিশেষ বিপদ বা ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা।

