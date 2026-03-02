হোম > ইসলাম

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে গেলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

ইসলাম ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজানে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা ফরজ। তবে অনেক সময় আমরা ধূমপান বা কয়েল-আগরবাতির ধোঁয়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে সংশয়ে থাকি। ইসলামি শরিয়তের আলোকে ধূমপান এবং রোজা ভঙ্গের বিভিন্ন কারণ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. রোজা অবস্থায় ধূমপান ও ধোঁয়ার বিধান

রোজা রেখে সামান্য পরিমাণ ধূমপান করলেও রোজা ভেঙে যায়। এর বিস্তারিত বিধান হলো:

কাজা ও কাফফারা: কেউ যদি স্বেচ্ছায় ধূমপান (সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা বা ই-সিগারেট) করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে এবং এর জন্য কাজা ও কাফফারা (টানা ৬০টি রোজা) উভয়ই আদায় করা আবশ্যক।

অন্যের ধোঁয়া: অনিচ্ছায় অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া নাক-মুখে ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত অন্যের ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়, তবে রোজা ভেঙে যাবে।

কয়েল ও আগরবাতি: মশার কয়েল, ধূপ বা আগরবাতির ধোঁয়া অনিচ্ছায় নাকে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু ঘ্রাণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ধোঁয়া টানলে রোজা নষ্ট হবে।

২. যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং ‘কাজা ও কাফফারা’ উভয়ই লাগে

যদি কোনো ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলা নিচের কাজগুলো স্বেচ্ছায় করে, তবে তাকে ওই রোজার কাজা করার পাশাপাশি কাফফারাও দিতে হবে:

. ইচ্ছাকৃত যৌনমিলন করা।

. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার (খাওয়া বা পান) করা।

কাফফারা আদায়ের নিয়ম:

. একটি দাস মুক্ত করা (বর্তমানে সম্ভব নয়),

. ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজা রাখা,

. যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা তৃপ্তিসহকারে আহার করানো।

সম্পর্কিত

রেশমি রুমাল আন্দোলনের অগ্রদূত উবায়দুল্লাহ সিন্ধি

নবীজির দোয়ায় সামান্য খাদ্যে অফুরন্ত বরকত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০২ মার্চ ২০২৬

আল্লাহর সাহায্য লাভের ২ দোয়া

খলিল আহমাদ সাহারানপুরি: জীবন, কর্ম ও গবেষণা

যাদের জন্য এসেছিল অলৌকিক রিজিক

টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলে কি রোজা ভেঙে যায়?

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০১ মার্চ ২০২৬

সদকায়ে জারিয়া কাকে বলে? সাধারণ সদকার সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

‘মাআরিফুল কোরআন’-এর রচয়িতা মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা