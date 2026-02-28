হোম > ইসলাম

‘মাআরিফুল কোরআন’-এর রচয়িতা মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আন নোমান আরীফী

মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি (রহ.)। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামি জ্ঞানভান্ডার ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণের ইতিহাসে মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি (রহ.) একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন একাধারে বরেণ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সিরাত গবেষক এবং শরিয়ত ও মারফতের এক সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব।

ইমাম নববী (রহ.): ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৭ হিজরি) ভারতের ভূপাল শহরে এক বিখ্যাত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কান্ধালাহ। বংশগতভাবে তিনি তাঁর পিতার দিক থেকে প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) এবং মাতার দিক থেকে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা ইসমাইল কান্ধলভি ছিলেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহ.)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর।

শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য: ১৯ বছরেই সব শাস্ত্রে পারদর্শিতা

তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদপ্রতিম। মাত্র ৯ বছর বয়সে পবিত্র কোরআন হিফজ করেন। এরপর মাদ্রাসায়ে আশরাফিয়ায় মাওলানা থানভি (রহ.)-এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। পরে দারুল উলুম দেওবন্দে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি ও আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানির মতো মহান ওস্তাদদের সান্নিধ্যে থেকে ইলমের পূর্ণতা লাভ করেন।

কর্মজীবন ও ইলমে হাদিসের খিদমত

মাওলানা কান্ধলভি (রহ.) তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দে হাদিস ও তাফসির অধ্যাপনায়। পরে তিনি হায়দরাবাদ অবস্থানকালে বিশ্বখ্যাত হাদিসগ্রন্থ মিশকাত শরিফের অমর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আত-তালিকুস সাবিহ’ রচনা করেন। গ্রন্থটি মিসর, সিরিয়া, ইরাকসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আলেমদের কাছে অন্যতম নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

আধ্যাত্মিকতা ও তরিকা

তিনি কেবল তাত্ত্বিক আলেম ছিলেন না, বরং আধ্যাত্মিক সাধনায় ছিলেন এক উচ্চমার্গের পীর। তিনি চিশতিয়া ও নকশাবন্দিয়া উভয় তরিকার বায়াত ও খিলাফত লাভ করেছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলি থানভি ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)-এর মতো মনীষীরা তাঁকে বায়াত করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.): এক সংগ্রামী সাধকের জীবনালেখ্য

কালজয়ী রচনাবলি

অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে তিনি প্রায় ১০০টি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হলো:

  • মাআরিফুল কোরআন: আল্লামা কান্ধলভি রচিত কোরআনের সুগভীর তাফসির।
  • সিরাতে মুস্তফা (সা.): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের ওপর অন্যতম প্রামাণ্য সিরাতগ্রন্থ।
  • আত-তালিকুস সাবিহ: মিশকাত শরিফের কালজয়ী ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
  • ইজাজুল কোরআন: কোরআনের অলৌকিকতাবিষয়ক আকরগ্রন্থ।
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.): উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

সমাজসংস্কার ও ফিতনা দমন

ইসলামের শাশ্বত আকিদা রক্ষায় মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি ছিলেন এক অকুতোভয় সৈনিক। তাঁর ক্ষুরধার লেখা ও অকাট্য যুক্তি তৎকালীন বিভ্রান্ত মতবাদ বিশেষ করে কাদিয়ানি মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। পাঞ্জাব ও পিরোজপুরের ঐতিহাসিক বিতর্ক সভাগুলোতে তিনি ইসলামের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

ইন্তেকাল

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে (১৩৯৪ হিজরি) পাকিস্তানের লাহোরে এই মহান ইলমি নক্ষত্র ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সম্পর্কিত

সদকায়ে জারিয়া কাকে বলে? সাধারণ সদকার সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

নবীজি (সা.)-এর কাছে উটের অভিযোগ

যেসব কাজ করলে রোজা ভেঙে যায়

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফিতরা কাদের ওপর ওয়াজিব, আদায় করতে হয় কীভাবে

অর্থনৈতিক ভারসাম্যে জাকাতের ভূমিকা

রমজানে বর্জনীয় ১০ কাজ

রমজানে অভাবীদের ঋণ মওকুফের উসমানীয় ঐতিহ্য

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা