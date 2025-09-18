হোম > ইসলাম

সালাম: সম্প্রীতির সেতুবন্ধন ও শান্তির বার্তা

ইসলাম ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

সালাম ইসলামের এক অনন্য নিদর্শন, যা কেবল একটি অভিবাদন নয়, বরং পারস্পরিক শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনার এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। এর পূর্ণরূপ ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’ (আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সালামের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, ‘আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হবে, তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তা-ই দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী।’ (সুরা নিসা: ৮৬)। তাই সালাম দেওয়া সুন্নত হলেও তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।

মহানবী (সা.) সমাজে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি নিজে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন এবং সাহাবিদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। কারণ, সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়েই হৃদয়ে পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়—যা শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে। সালামের কারণে একজন পরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ইমানদার হবে। আর তোমরা ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না, যা করলে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপিত হবে? আর তা হলো তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাবে।’ (সহিহ মুসলিম)

সালাম আদান-প্রদানকে মহানবী (সা.) ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, ‘একবার এক ব্যক্তি ইসলামের সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসুল (সা.) বলেন, ‘তুমি অন্যকে খাবার দেবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।’ (সহিহ বুখারি)

বিশেষত, সালামের মাধ্যমে মুসলমানরা একে অপরের প্রতি শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে, যা মুসলিম সমাজকে একটি শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে।

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আতিথেয়তা: ভালোবাসা, সম্মান ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঘুমের আগের যে আমলে ফেরেশতাদের দোয়া মেলে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রাণিকুলের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মমত্ববোধ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিশুদের নামাজ শেখানোর গুরুত্ব

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এক নজরে মহানবী (সা.)-এর জীবনাচরণের কয়েকটি দিক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা