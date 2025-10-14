হোম > ইসলাম

ব্যবসায় সততা ও হালাল উপার্জনে ইসলামের নির্দেশনা

মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

ছবি: সংগৃহীত

মানবজীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। ইসলাম এই অর্থনৈতিক খাতকে শুধু জীবিকার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। তবে এ জন্য প্রয়োজন ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও আল্লাহভীতি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে তা বৈধ।’ (সুরা নিসা: ২৯)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ব্যবসা হালাল উপার্জনের মাধ্যম হলেও এতে যদি প্রতারণা, জুলুম বা হারাম উপাদান যুক্ত হয়, তবে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না।

ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও নৈতিক দায়িত্ব

ব্যবসায় ইসলামের মূল শিক্ষা হলো সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি। ব্যবসা মানুষের জীবিকার প্রধান মাধ্যম হলেও এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নৈতিক দায়িত্ব। তাই ইসলাম ব্যবসায় এমন সব আচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, যা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করে বা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, জালিয়াতি, মুনাফাখোরী, মাপে কম দেওয়া কিংবা নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রি—এসব কার্যকলাপ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম। আল্লাহ কোরআনে বলেন, ‘যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস।’ (সুরা মুতাফফিফিন: ১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) সততার গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেছেন, ‘সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।’ (জামে তিরমিজি: ১২০৯)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ব্যবসায় সততা শুধু দুনিয়ার সফলতার নিশ্চয়তা নয়, বরং আখিরাতেও উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম। একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য হলো, তাঁর লেনদেনকে স্বচ্ছ ও ন্যায়নিষ্ঠ করা, যাতে সমাজে আস্থা, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং তা আখিরাতের সফলতার মাধ্যমও হতে পারে, যদি ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো ব্যবসায়ে জুলুম, প্রতারণা ও হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলা। ইসলামি নীতিভিত্তিক বাণিজ্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতেও ভারসাম্য আনতে সক্ষম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামি নীতিমালা অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

লেখক: প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

সম্পর্কিত

পবিত্র কোরআন: কাল পেরিয়ে যে বাণী আজও জীবন্ত

আত্মনির্ভরশীলতা মুমিনের মর্যাদার প্রতীক

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ অক্টোবর ২০২৫

আমলে সালেহ—ইহকাল ও পরকালের সফলতার সূত্র

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় নবীজি (সা.) ছিলেন অনুপম দৃষ্টান্ত

দুর্যোগ প্রশমনে ইসলামের শিক্ষা ও সতর্কবার্তা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৩ অক্টোবর ২০২৫

কোমল হৃদয়ের মানুষ আল্লাহর প্রিয়

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১২ অক্টোবর ২০২৫

পরিচ্ছন্নতা যে কারণে মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা